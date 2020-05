$!Llamada equivocada sin reversa

Donde quiera que se juegue béisbol las jugadas cerradas serán motivo de agrias discusiones. Algo normal en jugadas de apreciación.

Una de esas espinas de Erizos que quedan clavadas fue la que ocurrió en la temporada 2010, cuando Jim Joyce decretó quieto de forma equivocada a un corredor en primera base, lo cual le costó un juego perfecto al pítcher venezolano Armando Galarraga, quien aparece como uno de los 24 con la explicación siguiente: “06/02/2010/, Det. 3-Clev 0, Jim Joyce blown call”.

Armando Galarraga no baja la guardia, ni pierde las esperanzas: “Sigo pensando que la MLB me debe dar el partido perfecto, ya que lo logré. No entiendo para que esperar tanto tiempo y admitir el error”.

Un día como hoy: José-Papito -Vidal se tomó su cafecito en las Grandes Ligas con los Indios de Cleveland, 3 campañas 1966, 67 y 68 y la última con los Pilotos de Seattle en 1969. Debutó en las Grandes Ligas el lunes 5 de septiembre de 1966 con Cleveland bateando de emergente en el Cleveland St. por el lanzador Les Strange ante los Medias Rojas de Boston en el sexto episodio, fallando con un elevado al prado derecho. Su juego final fue el viernes 16 de mayo de 1969 como corredor emergente ante Boston y anotó carrera. Jugó en 88 partidos, con 146 turnos, 24 hits, 3 jonrones y promedio de .164.

¿Usted es viejo o vieja de verdad?...Bueno como sigue el COVID-19, es recomendable que usted si supera los 60 años se mantenga trancado si quiere seguir viviendo...Hizo el Servicio Militar Obligatorio, dirigido por los cubanos el coronel Pluyer Trujillo y por el teniente coronel Felipe Jacobo Trujillo. No salgas ni a la galería...Si asistió al Bingo de la Feria de la Paz... Cuidado con salir si comió chocolate Cri-Cri...Y ni hablar del programa “La TV Busca una Estrella” con un litro, una chata y un cuartillo de Queen Anne como los tres premios... No se ponga a mojar el jardín si cocinó con aceite de maní Fundador, Supremo y Excélsior...Yo que disfruté del ambiente de La Cotica, El Taquito y La Escuelita estoy “amarrao” como un “Guanimo”.