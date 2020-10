$!¡Llegamos hoy a 72 años!

Esta columna en mi 72 aniversario va dedicada con sentimientos muy especiales de abuelo a Brandon y Nicole Rojas, Marien Reyes y Dhariana López.

Hoy día de Santa Teresa de Jesús, mis deseos era disfrutar de la Serie Mundial del 2020 entre los Yankees de New York y los Dodgers de Los Angeles. Pero los “Mulitos” del Bronx fueron sepultados y los Dodgers están màs flojos que “un diente de leche”.

Este pronóstico no cumplido, nos obliga a que no perdamos nada de nuestro tiempo; quizás los hubo más bellos, pero este es el nuestro y continuemos disfrutando del béisbol en su ruta a la Serie Mundial. Lo dijo Miguel de Cervantes: “No hay recuerdo que el tiempo no borre ni pena que la muerte no acabe”.

Lo único que me queda ante el acecho del Covid-19 y en esta recta final de mi vida es tomarle prestada esta frase a Pablo Neruda: “Confieso que he vivido” y enarbolar esta sentencia de Tom Seaver: “Existen dos lugares en la liga, el primer lugar y ningún lugar”.

EL DOPING: El ser humano busca el éxito sin importar las artimañas a las cuales tenga que recurrir. ¿Por qué existe el doping en el béisbol? Sencillamente porque se convierte en un factor externo para mejorar el rendimiento y muchas veces el abandono de la preparación física ya que el pelotero cada vez tiene más exigencias de parte de los directivos, de las televisoras, cronistas, de la prensa escrita y del aficionado, así como también de ellos mismos (jugador) para lograr jugosos contratos y otras exigencias más, es decir, los triunfos a conseguir con el menor esfuerzo posible. El doping transforma al individuo común en un súper hombre. Desde la infancia se educa al niño a estas doctrinas. Ahí tienen ustedes el personaje/caricatura llamado “Popeye” quien come espinacas y se transforma en un súper hombre, musculoso e invencible.

VUELVE Y VUELVE: ¿Moverán los Yankees la mata? De entrada, “Aaron Boone volverá el año que viene como mánager de los Yankees”, dijo el dueño del equipo, Hal Steinbrenner. “Eso es solo un hecho”. Nunca hubo serias dudas, pero ha habido algunos comentarios de los fanáticos y los medios de comunicación de los Yankees después de la decepcionante salida del equipo de la serie divisional a manos de los Rays, rivales de división. Aun así, el equipo entrará en esta temporada baja con preguntas importantes, sobre todo el futuro de DJ LeMahieu, la rotación más allá de Gerrit Cole y qué hacer con Gary Sánchez. Boone ha compilado un récord dominante de 236-148 (.615) en sus primeras tres temporadas como mánager, aunque los Yankees no han logrado llegar a una Serie Mundial desde 2009. Su contrato incluye una opción de club para 2021.