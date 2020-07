$!Los clubes que salen favoritos desde hoy

En la Liga Nacional, los Dodgers son mis favoritos para ganar el Oeste. De lo contrario, cualquier cosa puede suceder. Los Nacionales están diseñados para ganar el Este, con tres lanzadores titulares y una buena combinación de juventud y experiencia. San Luis tiene la mayor profundidad de cualquier club en la Central y un sólido equipo anclado por el as Jack Flaherty.

Tres de los cinco equipos de playoffs de la Americana ya parecen estar encerrados, con los Yankees y los Mellizos tomando sus divisiones y los Rays asegurando el primer lugar de comodín. Las cosas se ponen un poco locas en el oeste de la Americana. Houston no tiene a Gerrit Cole este año, y todavía tiene la presión de demostrar que su éxito no dependía de su esquema de robo de señales ilícitas. Tres equipos comodín que podrían sorprender son los Angelinos, los Medias Blancas y los gitanos de los Azulejos.

Los vaticinios en esta ocasión no son fáciles. En mi caso, en esta campaña de incertidumbres irán a disputar el banderín de la Liga Americana los Rays contra los Yankees y mi favorito es Tampa en siete juegos.

El deporte en sí no ha cambiado, pero todo lo que lo rodea se ha puesto patas arriba a medida que la liga intenta jugar una temporada de 60 juegos en medio de una pandemia. Y no es para menos en muchos casos habrá que buscar la bola de cristal.

Los Filis hicieron algunas grandes incorporaciones en esta temporada baja: Didi Gregorius, Zack Wheeler y el manager Joe Girardi, con pocas restas. San Diego es joven y emocionante, con un bullpen de élite y tiene el horario de viaje más favorable de cualquier equipo en el oeste: 20 de sus juegos del 23 de septiembre se jugarán en California. Los Bravos, Mets, Cerveceros, Cachorros y Rojos también tienen un camino a los playoffs en lo que debería ser una emocionante carrera de banderines de la Liga Nacional.

Nada, estos 60 juegos vamos a disfrutarlos como si fuesen 162, sobre todo en estos días que estamos sometidos a un correcto toque de queda.

Un día como hoy: 1999, los Piratas obtienen a C Joe Oliver y C Humberto Cota de los Devil Rays por el OF José Guillén y P Jeff Sparks. Guillén, quien remolcó 154 carreras en sus dos primeras temporadas, ha estado por debajo de la par este año después de llegar a los entrenamientos de primavera con un mes de retraso debido a problemas de visa. Pittsburgh está desesperado por obtener ayuda luego de la lesión de Jason Kendall a principios de este mes.

2001 - Los indios derrotan a los Medias Blancas, 2-0 y C.C. Sabathia se convierte en el lanzador más joven en ganar 10 juegos en las mayores desde que Ed Correa lo hizo para los Rangers de Texas de 1986.