$!Los Dodgers ganan corona del Covid

El 28 de octubre del 2020 lo recordaremos como el final de pandémica temporada del COVID-19 donde los Dodgers se coronaron campeones luego de 32 años de sequía.

La polémica decisión del manager de Tampa, Kevin Cash, de sacar de juego a lanzador Blake Snell tirando primores, fue el tema de debate.

También la pausa del colega Roosevelt Comarazamy por esta temporada con los Tigres del Licey y el retiro definitivo de Ricky Noboa de las transmisiones de Grandes Ligas.

En fin, ahora nos preparamos para la pelota nuestra dentro de 17 días, a partir del domingo 15 de noviembre.

Después de la temporada más inusual, Los Ángeles Dodgers ganaron la Serie Mundial por primera vez desde 1988, derrotando a los Tampa Bay Rays, 3-1, en el sexto juego en el Globe Life Field en Arlington, Texas. Es la séptima corona en la historia de la franquicia de los Dodgers.

El punto de discusión giró en torno al pitcher Snell. No importaba que estuviera lanzando mejor que todo el año. No importaba que el slider que Austin Barnes ligó un sencillo llevaba veneno y que fuera apenas el lanzamiento número 73 de Snell. No importó que Mookie Betts se ponchó en cada una de sus dos primeras apariciones y solo bateó .218 contra zurdos esta temporada. Snell no había completado siete entradas desde el 2 de abril de 2019; no había pasado de seis desde el 21 de julio del año pasado. Cash nunca lo dejaría profundizar en este juego. Bien o mal, no es así como operan los Rays.

Ese es el béisbol de hoy. Los pitchers están programados a equis cantidad de innings y pitcheos y lo que se impone es la Salida de Calidad que es de 5 episodios no más para los lanzadores.

Más que cualquier otra cosa, esta Serie Mundial fue una historia de redención y reivindicación para los Dodgers. Ningún equipo ganó más juegos (952) o títulos de división (siete) durante la última década, sin embargo, constantemente se habían quedado cortos.

Las perdidas: pongan atención, el Comisionado de Béisbol de Liga Mayores Rob Manfred ha discutido acerca de las deudas ocurridas este año. Según se informa que la cantidad asciende a 8,300 millones de los verdes. Esto sí que duele.

El gerente general de los Astros, James Click, reconoció la semana pasada que la industria del béisbol de ligas mayores sufrió pérdidas de entre US$2,700 y US$3,000 millones en 2020.

UN DÍA COMO HOY:1957: Bolívar Hinojosa, Estrellas Orientales, disparó doble y tres sencillos, en la victoria de su equipo 3x1 sobre las Águilas Cibaeñas. Los 4 hits de Hinojosa fueron los únicos de los paquidermos. La única carrera de los cibaeños fue el tercer jonrón de Dick Stuart en sus primeros cuatro juegos.

1970: Los Leones del Escogido vencen 9x2 a los Tigres del Licey ante una asistencia de 22,969 fanàticos.

1985: El lanzador de los Cardenales de San Luis Joaquín Andújar es suspendido por los primeros 10 juegos de la temporada de 1986 como resultado de su rabieta en el Juego 7 de la Serie Mundial durante la cual chocó dos veces con el árbitro del plato de home, Don Denkinger. Una llamada controvertida de Denkinger en la primera base en el Juego 6 ayudó a forzar un séptimo juego cuando los Kansas City Royals ganaron el campeonato de la Serie Mundial.