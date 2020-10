El Globe Life Field de Arlington será este martes el escenario del primer choque de la Serie de División entre Dodgers y Padres apoyados en el “Fenómeno del Niño” Fernando Tatis Jr.

Es una serie a un cinco-tres y los Dodgers salen favoritos. Todo indica que la Serie Mundial soñada por la mayoría Dodgers-Yankees parece cada día más posible. Los Yankees necesitan sacar de la carretera a lo peligrosos Rays.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo a los periodistas que Julio Urías, Tony Gonsolin y Dustin May son candidatos para lanzar en el bullpen antes de comenzar contra los Padres. Roberts, precisó que Kenley Jansen está abierto a lanzar antes de la novena entrada durante el resto de la postemporada.

Los Dodgers tienen sus dos primeros abridores en la serie a Walker Buehler y Clayton Kershaw. Después de eso, las cosas están lejos de resolverse. Roberts también dijo que los Dodgers no están seguros de cuántas entradas obtendrán de Buehler debido a su problema de ampollas, por lo que cualquiera que lance después de Buehler, asumiendo que no va profundo, parece probable que sea el abridor en el juego cuatro. Los tres han lanzado bien esta temporada, pero Urías lució excelente en su aparición de relevo contra los Cerveceros, y sería una sorpresa si no lanzara en un par de juegos de esta serie.

Framber Valdez comenzará el segundo juego este martes contra los Atléticos.

Valdez recibe la pelota después de Lance McCullers, quien recibió el visto bueno para abrir de Dusty Baker. El zurdo estuvo sólido en 2020; publicando una proporción de 76/16 P / BB en 70.2 entradas con una efectividad de 3.57 y WHIP de 1.12 en 11 apariciones, 10 de esas aperturas. Aunque no se ha anunciado, es probable que Zack Greinke reciba el balón en el tercer partido.

Martes, juego 2: Yankees (Masahiro Tanaka, 3-3, 3.56) vs Rays (Tyler Glasnow, 5-1, 4.08, 8:10, TBS.

Miércoles, juego 3: Rays (Charlie Morton, 2-2, 4.74 en Yankees (J.A. Happ, 2-2, 3.47, 7:10, TBS.

Jueves, juego 4: Rays (Ryan Yarbrough, 1-4, 3.56 en Yankees (Deivi García (3-2, 4.98, 7:10, TBS.

Viernes, juego 5: Yankees (Jordan Montgomery, 2-3, 5.11 en Rays (Josh Fleming (5-0, 2.78, 7:10, TBS.

TIPS... El mánager de los Marlins, Don Mattingly, dijo que no se ha determinado si Starling Marte, mano lesionada podrá jugar contra los Bravos. Los Marlins abrirán con Magnauris Sierra si Marte no está en la lista. ...Los Filis anunciaron que Matt Klentak dejó el cargo de gerente general... El mánager de los Padres, Jayce Tingler, dijo que los abridores lesionados Mike Clevinger y Dinelson Lamet están jugando a atrapar pero aún no están lanzando sesiones de bullpen. Su estatus oficial sigue siendo el día a día.