$!Los Indios de Cleveland hasta el 2021

“Si tu mal tiene remedio ¿por qué te quejas?. Si no lo tiene ¿por qué te quejas?”

Landis fue eliminado: Dentro de la revolución social que vive el béisbol la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos eliminó el nombre del juez Kenesaw Mountain Landis de los premios MVP tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Las placas de MVP no tuvieron su nombre en 2020.

El equipo anunciará esta semana su intención de jugar con el mismo nombre y uniformes hasta 2021, pero dejará de jugar como "Indios" después de la próxima temporada. Aún no se ha decidido un nuevo nombre.

En el Tobogán: Los Gigantes del Cibao 7-11 y Tigres del Licey 8-11 se están alejando del cuarto lugar y montados en el tobogán van a la velocidad meteórica para el agua y no saben nadar, lo que pinta es que no podría haber mini play off. Estos dos conjuntos fueron los más afectados por el Covid-19 y podrían ser eliminados.

UN DÍA COMO HOY: En 1910 fue fundado el equipo de las Estrellas Orientales, con el nombre de Macorís. El equipo se fundó en San Pedro de Macorís con la necesidad de hacerle competencia al conjunto dominante en ese entonces el Licey. El primer róster estuvo integrado por John Abbes, Lorenzo Bobea, Pedro Correa, Raúl Carbucia, Manuel Jiménez (La Culebra), Pompillo Santana, Miguel Ángel Del Risco, Emilio Guerrero, José Antonio González (Checho), Lico Mallén y Miguel Zaglul. Su primer presidente fue Luis Prada.

En 1946, el zurdo Guayubín Olivo lanzó buena pelota para guiar al equipo de República Dominicana a un triunfo con marcador de 4×3 sobre Panamá en el marco del torneo de béisbol de los Quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia. Perdió el istmeño Alberto Ozoria.

En 1993, los Medias Blancas de Chicago firman al agente libre DH Julio Franco.

En 1994, los Yankees de New York firman al agente libre SS Tony Fernández