$!Los peloteros dando malos ejemplos

Algunos peloteros dominicanos se han convertidos en vedettos de los malos ejemplos en la sociedad y es una pena.

El deporte es una fuente constante de aprendizaje. La disciplina, la constancia, la generosidad, el respeto por las normas, la empatía con los compañeros, el compromiso... son virtudes que se van adhiriendo al ADN del deportista en cada entrenamiento, en cada juego. El deporte es un juego didáctico y los atletas son los catedráticos.

En estos momentos de pandemia del COVID-19 los peloteros deben ser el mejor ejemplo de comportamiento en una sociedad que reclama lo mejor de sus jóvenes.

Oneil Cruz, prospecto dominicano de los Piratas de Pittsburgh, fue acusado formalmente por el Ministerio Público de provocar un accidente de tránsito que causó la muerte de tres personas en Paya, Peravia.

Robinson Canó, segunda base de los Mets de Nueva York, recibió una suspensión de 162 juegos para el 2021 sin goce de sueldo luego de dar positivo por estanozolol, una sustancia que mejora el rendimiento.

Carlos Martínez, lanzador de los Cardenales de San Luis y las Águilas Cibaeñas, padeció de COVID, fue arrestado en su natal Puerto Plata, después de que se le viera participando de una caravana con “La Perversa” violando las medidas contra el COVID-19 en el país. “El Tsunami” fue apresado por la policía

Wirfin Obispo, cerrador de las Estrellas Orientales, la Lidom lo suspendió de manera indefinida y solicitó al Ministerio de la Presidencia la cancelación del permiso de circulación que le fue expedido a propósito de su participación en el campeonato 2020-21. La Dirección Regional Sureste de la Policía informó el apresamiento de Obispo, acusado de supuestamente violar el toque de queda, junto a otras personas, en medio de un incidente en el que un agente resultó herido, un arma de fuego destruida y un neumático del vehículo del pelotero con un disparo.

Hoy comprendo por qué ya nos jodimos, porque da pena que los niños en vez de cantar de Ramón Emilio Jiménez “a la clase que ya es hora”, la canción que tienen de entrada y postre es a Yomel y Tokicha. Lean las letras de esta joyita musical: “Soy una nena rebelde. Me botan de la escuela porque quemo de la verde. Encima de la profe, me fajé con el conserje. La directora no me quiere porque en alta le armé una orgía en el recreo con toa’ la’ menore’. En esa escuela, me cogí hasta con lo’ maricone’. Me chaquearon la mochila, encontrán una Gillette, par cuchillo’, un cigarrillo y como dié’ condone’. Desacato escolar. Donde está la verdadera calentura vaginal, ah”.

Sea usted el jurado.