Los periodistas castigan a Ted Williams

“En la vida yo contaba con amigos, pero todos me fallaron cuando los necesité. Hacía un resumen, al final mi alma ya sabe tanto tienes, tanto vales y esa es toda la verdad”

Los miembros de la prensa deportiva en los Estados Unidos no le cogen corte, ni le hacen coro a los deportistas, pero no siempre se actúa con justicia y se cometen muchas barbaridades. Se han dado casos donde los numeritos no cuentan a la hora pasar y efectuar el cuadre.

Ted Williams ganó la triple corona de bateo dos veces (1942 y 1947) y también fue el Jugador Más Valioso dos veces 1946 y 1949; en temporadas diferentes.

Cualquiera pensaría: “Si ganaste la triple corona el trofeo MVP seguro que es tuyo”.

La interrogante aquí es ¿quién y qué números hizo el jugador que se llevó el trofeo?.

En 1942 el MVP fue Joe “Flash” Gordon, segunda base de los Yankees, promedio .322 de average, 18 jonrones y 103 remolcadas, fue líder en ponches recibidos, batazos para doble matanzas y fue el intermedista que cometió más errores con 28.

Ted Williams promedió .356, 36 jonrones y 137 CE, recibió 137 bases por bolas y 51 ponches.

¿Discriminación?... No ombe.

En 1947 su “Némesis” fue el “Yankee Clipper” Joe Dimaggio que bateó .297 con 20 jonrones y 97 impulsadas, estadísticas muy por debajo de las de Ted Williams .343-32-114.

¿Cuál fue el argumento que se esgrimió para no honrar con el MVP a Ted Williams?

La difícil relación de Ted Williams con los periodistas, esto lo afecto a la hora de las votaciones.

UN DIA COMO HOY: En 1975, José Sosa, lanzador, jonronea en su primer turno al bate en las Grandes Ligas en una victoria de Astro 8 - 4 sobre los Padres . Será su único jonrón en las mayores.

En el 2017, domingo, Adrián Beltré, bateó el hit 3 mil de su carrera, un doble al lanzador Wade Miller convirtiéndose en el primer jugador nacido en la República Dominicana en alcanzar esa cifra y el número 31 en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

El antesalista de los Rangers también tiene más de 600 dobles y 5,000 bases en total, otros números que lo ubican en lo alto de la lista de los líderes de todos los tiempos del juego.

En el 2017, los Reales de Kansas City obtienen al jardinero Melky Cabrera de los Medias Blancas; y los Cachorros obtienen al catcher Alex Avila y al pitcher Justin Wilson de los Tigres por Jeimer Candelario e Isaac Paredes.