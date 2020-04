$!Los receptores conversadores

En el mundillo tras bambalinas del béisbol los jugadores comentan sobre aquellos receptores que como técnica le montan conversaciones a los bateadores para sacarlos de concentración.

Se dice que Tony Peña anunciaba el lanzamiento y Gary Carter, nos contó Pedro Guerrero, “era un radio fiao” hasta que un día le soltó una bomba de nitrógeno.

El catcher de los Yanquis Yogi Berra tenía la costumbre de montarle conversación a los buenos bateadores cuando llegaban al pentágono para que no se concentraran.

Un día, cuando llegó a batear Ted Williams, Yogi le dijo: “¿Cómo está la familia, Ted?”, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, al siguiente lanzamiento Williams disparó tremendo jonrón y cuando llegó a home le dijo a Berra: “Todos muy bien, muchas gracias... Yogi”.

En una ocasión en Los Angeles, Manuel Mota me llevó a un dealer de la Chevrolet y me presentó a un señor que cuando cruzamos saludos en la presentación me dijo: “Joseph Mathews”. Mota, que estaba al lado sonrió, y me dijo: “Bienvo, ese es Papito Mateo”.

Cuando entramos en materia me narró Mathews que uno de los días que más celebró en la pelota dominicana fue cuando el 12 de junio de 1952, el norteamericano Johnny Wright le lanzó una blanqueada 11-0 a las Estrellas y el único hit que permitió fue uno que le conectó en el octavo para romperle el no hitter.

En 1953, Papito Mateo fue el líder de triples del torneo con 3.

Toronto y el COVID-19: Según Tom Harrington, de la Canadian Broadcasting Corporation, la ciudad de Toronto ha prohibido todos los eventos públicos hasta al menos el 30 de junio.

Por ahora, la prohibición no incluye específicamente eventos deportivos, pero parece que pronto se agregarán a la lista. Y otras ciudades importantes en América del Norte ciertamente podrían seguir su ejemplo a medida que el coronavirus continúa propagándose por todo el mundo. Esta noticia parece descartar la posibilidad de que se juegue algún juego de Grandes Ligas en el Rogers Centre de Toronto antes de julio, a menos que se explore más la idea de jugar sin fanáticos.

Rob Langley, del Toronto Sun, reveló que los Blue Jays tenían 44 fechas de inicio programadas entre el 26 de marzo y el 30 de junio.

Un día como hoy: 1995, los Azulejos de Toronto adquieren al pítcher David Cone (16-5) de los Reales a cambio de los jugadores de cuadro Chris Stynes y Anthony Medrano, y P David Sinnes.

1996, los Bravos obtienen al OF Marquis Grissom de los Expos a cambio de los jardineros Roberto Kelly y Tony Tarasco y el relevista Esteban Yan.

1996, Chan Ho Park, de Los Angeles Dodgers, se convierte en el primer lanzador nacido en Corea del Sur en ganar un juego de Grandes Ligas. Park lanza seis solidas entradas para ganar la decisión por 3 a 1 sobre los Cachorros de Chicago.

#Quedate en casa. Evita que el COVID-19 te ponche la vida.