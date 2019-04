$!Luis Castillo, un Guayacán

Luis Castillo, Rojos de Cincinnati, luego de un periplo de cinco aperturas, presenta un récord de 2-1, con 1.47 efectividad, la cuarta más baja de las Grandes Ligas. En 30.2 innings, 13 hits, 5 carreras limpias, 14 bases por bolas, 41 ponches, con un total de 491 pitcheos, frente a 120 bateadores, donde el 59% ha mordido la zona de strikes. Exhibe un WHIP de 0.88. En la presente estación sólo ha permitido un cuadrangular solitario el sábado de Eric Hosmer. Su próxima salida será el viernes donde enfrentará una dura prueba contra los Cardenales en la ruta.

Las cinco aperturas de Luis Castillo:

Marzo 28, vs Pittsburgh: IP 5.2, HP 2, CL 1, BB 3, K 8, sin decisión... Abril 3, vs Milwaukee: IP 7.0, HP 7.0, HP 1, CL 1, BB 4, K 9, perdió... Abril 9, vs Miami: IP 7.0, HP 2, CL 0, BB 1, K 8, ganó... Abril 15, vs Dodgers: IP 5.0, HP 4, CL 2, BB 5, K 7, sin decisión... Abril 20, vs Washington: IP 6.0, HP 4, CL 1, BB 1, K 9.

Todo luce indicar que a Hanley Ramírez le cae hoy como anillo al dedo la canción de Héctor Lavoe: “Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad”

Los Indios designaron a Ramírez en asignación, una víctima del retorno de Francisco Lindor de la lista de lesionados. Ramírez estaba obteniendo una buena cantidad de tiempo de juego para Cleveland, pero no pudo capitalizarlo: bateó apenas .184 minutos con dos jonrones y ocho carreras impulsadas en 57 apariciones en el plato. Si ningún equipo lo reclama Cleveland lo dejará libre porque Hanley se niega ir a triple A.

Un día como hoy: 1957, los Filis de Filadelfia fueron el último equipo de la Liga Nacional que rompieron la barrera del color, cuando John Kennedy corrió de emergente en una derrota de 4x1 ante los Dodgers de Brooklyn. Kennedy anotó carrera para Solly Hemus en la derrota de 1x5 ante los Dodgers de Brooklyn.

1970, Tom Seaver ponchó a 19 bateadores de los Padres de San Diego, incluidos los últimos 10 en fila, al ganar los Mets de Nueva York, 2x1. Nadie, además de Seaver, ponchó a 10 de manera consecutiva.