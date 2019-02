$!¿Luis Severino logrará 20 triunfos?

Los Yankees de New York cerraron la serie regular del 2019 con registro de 100-62, un año que no fue de ensueño porque no lograron el cetro mundial. Los Yankees son un equipo con etiqueta de Serie Mundial gracias a las estrellas de renombre como Aaron Judge y Giancarlo Stanton, y jóvenes florecientes como Gleyber Torres y Miguel Andújar. Judge fletó 27 jonrones en el 2018, apantalló 52 en el 2017. Algo similar sucedió con Stanton, de 59 cuadrangulares en el 2017 a 38 en el 2018. El gerente general Brian Cashman volvió a firmar a Brett Gardner (.236-12-45) y CC Sabathia (9-7, 3.65) y reforzó la rotación al cambiar al zurdo James Paxton de Seattle y al volver a firmar a J.A. Happ. Paxton que podría ser el as de octubre que anhelan los Yankees, y junto a Luis Severino (19-8, 3.39) deberían liderar una rotación que podría ser la clave para derrocar a Boston de la Liga Americana. ¿Logrará Severino su primera estación de 20 triunfos? Los Yankees con todo su talento joven, están preparados para competir durante años, pero es posible que tengan que pasar por Boston para volver a la Serie Mundial, lo que sería una buena forma de celebrar el décimo aniversario de su última temporada. Este equipo está configurado incluso mejor que Boston a largo plazo, porque sus bateadores de alto impacto y bajo costo les dan mucha flexibilidad financiera.

James Paxton siempre ha sido frágil, pero este equipo es tan bueno que no necesitarán sacarlo por 200 entradas. No hay un número uno clásico, pero me arriesgaré en una serie corta con Paxton, Luis Severino, Masahiro Tanaka y J.A. Happ, apoyado por CC Sabathia y el dominio del bullpen.

La ofensiva vivió y murió a base del cuadrangular, con Aaron, que estás viviendo bastante bien. La gente ve a Giancarlo Stanton como algo decepcionante, pero venía de un año de carrera en Miami y estaba haciendo una gran transición. Los Yankees merecen crédito por identificar talentos en crecimiento como Didi Gregorius, Aaron Hicks y Luke Voit. Ahora bien están concentrados en hacer que Gary Sánchez se concentre más detrás del plato Dellin Betances, el as del relevo acumuló ponches en camino a varios registros el año pasado. Logró más de 100 ponches por quinta temporada consecutiva que lo convierte en el primero en la historia de la MLB. Los Yankees tenían un solo novato, pero tenían un roster con un promedio de 28 años y 150 días, que lo convierte en el club más joven desde al menos 1993. Los Yankees establecieron récord de jonrones en las Grandes Ligas en una sola temporada, fletando 267 a pesar de no tener un solo jugador que alcanzara 40. Stanton abrió el camino con 38. Miguel Andújar, empató el liderato de las Grandes Ligas entre los novatos con 27 jonrones y Gleyber Torres fue cuarto con 24, convirtiéndose los Yankees del 2018 en el cuarto equipo con dos novatos con al menos 24 jonrones. Se unieron a los Marlins del 2006 (Dan Uggla y Josh Willingham), los Angels de 1961 (Ken Hunt y Lee Thomas) y los indios de 1950 (Luke Easter y Al Rosen).