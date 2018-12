$!Luke Easter bufeó los blancos

Luke Easter importado que defendió por breve tiempo el infield de los Tigres de Licey en 1955-56, bateó de 14-7, .500, con un triple y un jonrón. En la serie semifinal en dos juegos se fue de 8-1, .125.

Luscious “Luke” Easter nació el 4 de agosto de 1915 en Jonestown, Mississippi. Durante su carrera como jugador equivocó su fecha de nacimiento. El gerente general de los Indios, Hank Greenberg, dijo: “Nadie sabe qué edad tiene Luke. Nadie, es decir, ni el mismo Luke”. El 17 de agosto de 1963, durante una serie en Rochester’s Silver Stadium, la presidenta del club Red Wings, Morrie Silver, ofreció a Easter $ 10 dólares por todos los años de su edad, lo que llevó a Luke a anunciar que “mi edad en el béisbol es de 42 años, pero mi edad real es 52”, lo que coloca su nacimiento en 1911 (y le otorga $ 520)..

Easter participó por primera vez en el béisbol organizado en 1937, cuando jugó en los jardines y en la primera base y bateaba de cuarto con los Gigantes de Titanio de San Luis. En 1941, Easter y varios compañeros de equipo viajaban en el auto de Sam Jethroe el auto se estrelló, y Easter sufrió una fractura en el tobillo. Esto terminó su temporada de 1941. Más adelante en su carrera, Luke negaría haber jugado béisbol antes de 1946, afirmando en cambio que solo había jugado softbol, una afirmación que algunos han etiquetado como mitología.

Luke era un jugador fuera de serie de cartas. Dejando de lado su vida social, Luke inspiró en aquellos que lo vieron jugar o estrecharle la mano durante su larga carrera de béisbol. Minnie Minoso recordó una vez: “Era un buen hombre. Yo no hablaba bien el inglés, por lo que me llevaba a restaurantes y otros lugares y me traducía”.

Su comportamiento siempre fue positivo, y se negó a desanimarse por el racismo que a menudo encontraba. Joseph Thomas Moore, en su biografía sobre Larry Doby, informa que los dos jugadores a menudo tenían ideas diferentes sobre cómo enfrentar el problema del racismo: “Eran tan diferentes entre sí como Doby y Satchel Paige. Mientras que Doby era totalmente serio en el campo, Easter relajaba y disfrutaba de su nuevo status ... como un gran jugador”. Luke una vez le dijo a Doby: “Mira, Larry, peleas contra la mitad del mundo y me dejas la otra mitad”.

Usted es vieja o viejo de verdad: Si en Safari Disco, de Freddy Jabes, disfrutó Los Creadores de Imágenes...Si realizó una parada técnica en El Monalisa, donde estaban prohibidos los encendedores y los fósforos porque nadie quería que lo descubrieran...Si en Las Pirámides, en la Rómulo Betancourt, disfrutó el show de Lope Balaguer, Francis Santana y Vinicio Franco... Si un jueves aterrizó en El Yemallá...Si gozó en San Cristobal los martes del amargue en la piscina del hotel San Cristóbal...El lunes al despuntar el día como siempre estaremos en peña navideña de Iván Robiou de Moya...Por hoy me voy porque esto si es difícil Talúa.