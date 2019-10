$!Madre de Ted Williams era mexicana

Ted Williams ha sido uno de los más grandes toleteros de las Grandes Ligas de todos los tiempos. Además de sus múltiples hazañas dentro de las líneas de cal fue un héroe estadounidense de la II Guerra Mundial y la Guerra de Corea.

Su padre, Samuel Williams, fue un fotógrafo profesional y ex soldado de caballería de Estados Unidos, mientras que su madre, María Venzer Williams, era una tejana dedicada a su trabajo con el Ejército de Salvación, cuyos padres, Pablo Venzer y Natalia Hernández, provenían del municipio Valle de Allende, en Chihuahua, México.

En su columna del New York Times del 19 de junio del 2015, el historiador Michael Beschloss, señaló a Ted Williams como un ejemplo de un latino que era caucásico.

La ascendencia mexicana de la madre de Williams era desconocida para la organización de los Medias Rojas, la prensa deportiva y otros dentro del béisbol organizado y, por lo tanto, no tuvo en cuenta cómo sería racializado durante su carrera.

La abrumadora mayoría de los aficionados al béisbol no se enteró de la ascendencia mexicana del lado materno de Williams hasta su breve mención en su autobiografía de 1970, “My Turn At Bat”. Mucho después de que terminó su carrera como jugador, Williams compartió su historia: “Su apellido de soltera era Venzer, era en parte mexicana y en parte francesa, y ese es el destino para ti; si hubiera tenido el nombre de mi madre, no hay duda de que habría tenido problemas en esos días, por los prejuicios de la gente que vivía en el sur de California”.

