$!Manuel Mota olvidado por Félix Sánchez

Félix Sánchez está en el nicho de los inmortales dominicanos y su historia está bordada para la eternidad en hilos de oro y la agujeta la proporcionó el superbo Manuel Mota, quien fue olvidado en el ceremonial del pasado domingo del Pabellón de la Fama.

¿Cómo llegó Félix Sánchez al portafolio olímpico dominicano?

Pocos recuerdan cómo llegó Sánchez a correr y saltar vallas con la camiseta de la enseña tricolor. A Manuel Mota hay que tributarle un reconocimiento imperecedero, por haber sido la persona que se interesó para que Félix Sánchez corriera por la República Dominicana.

En un excelente relato de Juan Mercado, en la revista Ahora, edición 1,217, titulado: “Félix Sánchez, ser dominicano tiene sus ventajas”, es el héroe de las vallas quien no olvida cómo llegó a competir por este país.

Félix Sánchez, en ese reportaje, dice: “Desde 1996, estuve haciendo esfuerzos por contactar a las autoridades del atletismo dominicano. Mi interés era tan grande, que me puse a buscar en el internet, y no encontré ninguna dirección de la Federación Dominicana, eso me decepcionó bastante, además de que me sorprendí, porque todos los países tenían una”.

Y agregó: “Consulté a un amigo que me dijo conocer al expelotero Manuel Mota, coach de los Dodgers de Los Ángeles, hice el contacto, y más adelante él (Mota) se comunicó con el periodista Bienvenido Rojas, editor deportivo del periódico El Siglo, quien hizo un reportaje sobre mí, el cual sirvió para que los dirigentes de la Federación y el Comité Olímpico (el doctor José Joaquín Puello) se interesaran en conocerme, y por intermedio de ese periodista y Mota se me contactó”.

Así entró Félix Sánchez en la historia del deporte dominicano, hoy convertido en el más grande atleta de todos los tiempos.

El inmenso Manuel Mota es parte de esos triunfos, y por eso lo recordamos para que nunca sea sepultada esa verdad como memoria histórica.

