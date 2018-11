$!¿Mariano Rivera HOF unánime?

¿Quiénes serán los peloteros con posibilidades de ser exaltados en el Salón de Fama de Cooperstown en el 2019?

¿Será el panameño Mariano Rivera el primer consagrado a unanimidad?

Bueno, son 35 los candidatos que figuran en el balotaje, y el que luce y brilla en lo alto del firmamento sin ninguna nube que lo estorbe es relevista Mariano Rivera, que podría ser el primero con el 100% de los votos, aunque lo “dudo” a lo José-José.

Los otros que podrían acompañar a Mariano en el viaje a ese pueblecito de New York si logran el 75% de los votos serían Andy Pettitte, Edgar Martínez, Roy Halladay y Mike Mussina.

Dudo que en esta oportunidad crucen la meta, sobre todos los que tienen en la bufanda un tufillo de esteroides.

El listado lo completan Miguel Tejada, Rick Ankiel, Jason Bay, Lance Berkman, Barry Bonds, Roger Clemens, Freddy García, Jon Garland, Travis Hafner, Todd Helton, Andruw Jones, Jeff Kent, Ted Lilly, Derek Lowe, Fred McGriff, Darren Oliver, Roy Oswald, Juan Pierre, Plácido Polanco, Manny Ramírez, Scott Rolen, Curt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Omar Vizquel, Billy Wagner, Larry Walker, Vernon Wells, Kevin Youkilis y Michael Young.

Un día como hoy: 1956, Sparky Anderson, segunda base de los Leones del Escogido, llega a 100 oportunidades de fildeo sin cometer errores, en un desafío donde el Escogido derrotó 6x0 a las Aguilas.

1974, la directiva de las Aguilas Cibaeñas deja libre a los jardineros Tomás Silverio y Ricardo Carty y al lanzador Domingo Luna.

1994, Mélido Pérez, pitcher, es negociado a los Tigres del Licey por los Azucareros del Este, por el lanzador Félix Rodríguez, el infielder Wilton Guerrero y Julio Aquino.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si recuerda al locuaz narrador cubano “El Dinámico” Rafael Rubí que al ponderar una jugada maestra decía: “Ave María, chico, se la comió”... Si recuerda la promoción de Brugal: “Y eso que tú no sabes nada americana”...Si recuerda en “La Oficina” las canciones de Mario de Jesús “No toque ese disco” interpretado por el “bigote que canta” Bienvenido Granda...Si gozó de los concurridos “happy hours” del Piano Bar El Yarey, repleto de relucientes jóvenes ejecutivas que Max Alvarez definía de “espanto y brinco”... Y la gozadera no tenía punto final en El Diamante Bar & Casino del siempre recordado amigo Edmón Elías... Y llegar a los Paraguitas del Malecón a ritmo de “son las 5 de la mañana y amanece” para ver las “palmeras borrachas de sol” con Yaqui Núñez, Iván Robiou de Moya, Sonia Silvestre y la Orientadora Desorientada... Por hoy me voy... Porque esto si es difícil Talúa.