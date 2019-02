$!Mazara y Guzmán, Vigilantes de cartel

Los dominicanos Nomar Mazara (LF), Ronald Guzmán (1B) y los lanzadores Edinson Vólquez, abridor y José Leclerc, cerrador tendrán roles claves en los Vigilantes de Texas del 2019.

Texas ocupó con 67-95 en el 2018 el último lugar de la División Oeste y este año sin los servicios de Adrián Beltré el sótano seguirá siendo su residencia.

Mazara, .258, 20 jonrones y 77 remolcadas, tiene tiene tres estaciones de 20 tetrabases en cada una de ellas.Debe reducir los ponches 116 y aumentar los jonrones. Guzmán, .238, 16 H4 y 57 impulsadas tiene que engordar la ofensiva en el 2019.

En junio del 2018 se tomó la decisión de que los Rangers se reconstruirían, pero todo indica que el 2019 será más de lo mismo de un equipo que ganó títulos consecutivos del Oeste de la Liga Americana del 2015-16.

Si se le hace una sonografia al roster son cortos en casi todas las posiciones Shin-Soo Choo tuvo un buen año, pero está tan bien pagado que es difícil de intercambiar. Joey Gallo no muestra signos de haber cambiado ese promedio de .200, 200 ponches, 40 jonrones, y simplemente no lo veo como un buen candidato para un equipo ganador. Lo mismo ocurre con Rougned Odor: es joven, como Gallo, pero no es una pieza fundamental para un equipo contenedor.

El contrato de tres años y $ 30 millones para Lance Lynn fue una maravilla; la mayoría de los equipos han dejado de pagar grandes sumas de dinero por el promedio de la liga de un pítcher come entradas. La conjetura es que en julio lo cambiarán como deberían haberlo hecho con Mike Minor el verano pasado. Con el cerrador José Leclerc también deberían recibir ofertas.

Le dieron contrato de dos años al receptor Jeff Mathis y al relevista Jesse Chávez, que son tan sólidos como vienen, pero un poco mal en un equipo sin ninguna esperanza de contender. El nuevo manager es Chris Woodward un ex infield que fue seleccionados de un paquete de 14 candidatos a principios de noviembre.

De los Vigilantes podemos decir que otro sótano será su morada.

Proyectado Lineup CF; Delino DeShields, D Shin-Soo Choo; RF Nomar Mazara; SS, Elvis Andrus;2B, Rougned Odor; LF, Joey Gallo; 3B, Patrick Wisdom 1B, Ronald Guzman y C, Jeff Mathis.

Un día como hoy: 1909, los Medias Rojas de Boston cambiaron al serpentinero Cy Young de vuelta a su equipo original, Naps de Cleveland, por Charlie Chech y Jack Ryan. El primero lanzó durante tres temporadas para completar una carrera de 22 años (1890 a 1911) y logró 51 victorias en su carrera, la máxima cifra en la historia del béisbol mientras que los otros dos lanzadores involucrados en el cambio sumaron siete temporadas entre los dos sin pena ni gloria.

1938, Manuel Rafael Mota Gerónimo (Manny) fue firmado por los Gigantes de Nueva York en 1957, que un año después se mudaron a San Francisco. Debutó el 16 de abril de 1962. Su último juego fue el 2 de septiembre de 1982. Fue conocido como el mejor bateador emergente de la historia del béisbol. En 20 años conectó

1,149 imparables. Tuvo promedios de .355, .389 y .304 para embasarse, “slugging” y bateo.