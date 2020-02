$!MLB, manos de seda para algunos casos

Major League Baseball (MLB) tiene diferentes “tipómetros” para aplicar sanciones a quienes cometen pifias fuera de las líneas de cal.

Ron Washington, piloto de los Vigilantes de Texas en el 2010 y quién fue manager de los Tigres del Licey en 1999-2000, siendo despedido cuando tenía récord de 12-6, arrojó positivo a cocaína en una prueba de dopaje, pero se disculpó y no perdió su cargo.

“Cometí un gravísimo error y por poco me costó todo por lo que he trabajado en mi vida”, dijo Washington. “No estoy aquí para dar excusas. No hay ninguna”.

Washington y MLB tenían el caso archivado pero la noticia salió a la luz en julio en Sports Illustrated y se armó el lío que no fue de ropa.

Washington no fue despedido porque la franquicia de Dallas no le dio importancia al asunto. Lo cierto es que la reputación del mánager de los Rangers quedó en entredicho pero MLB lo trató como “Rafles” con manos de seda.

La otra cara, es la del receptor de losBlue Jays de Toronto, Reese McGuire que fue arrestado durante el pasado fin de semana cerca del campamento de Spring Training de los Azulejos de Toronto en Dunedin, al ser presuntamente acusado de “exposición de su órgano sexual”; al parecer dentro de un vehículo estacionado de acuerdo con la información de Shi Davidi de Sportsnet en Twitter.

Ahora McGuire tiene una presentación y audiencia programada por el supuesto “acto criminal” para mediados de marzo.

Leyeron bien “acto criminal” por mostrar su genital. La doble moral.

Faltan 41 días para el inicio de la temporada de Grandes Ligas... Roger Clemens compareció ante el Congreso de los EEUU testificó sobre su presunto uso de Esteroides. El gobierno creyó que mintió y lo acusó de perjurio. Clemens finalmente fue absuelto de los cargos...Los Dodgers están como un niño el día de Reyes. El mánager Dave Roberts, ya sabe muy bien en que lugar ubicará a Mookie Betis, será el primero en el orden al bate y defenderá el jardín derecho... Buenas noticias para Fernando Tatis Jr. de que no tendrá limitaciones durante los entrenamientos de primavera y los Padres de San Diego no tienen planes de moverlo al jardín central...Jonathan Villar hará pruebas de defensor del jardín central con los Marlins de Miami...

Un día como hoy: 2002, los Tigres de Detroit firman a Dmitri Young, quien bateó .302 con 21 jonrones para Cincinnati la temporada pasada, con un contrato de cuatro años. Detroit cambió al jardinero Juan Encarnación y al jugador de ligas menores Luis Pineda en diciembre para adquirir el 1B / OF.

2003, después de mucha especulación, los Dragones de Chunichi devuelven a Kevin Millar a los Marlins por una cantidad no revelada de dinero por renunciar a sus derechos. Después de reconsiderar una oferta de los Medias Rojas de Boston, Millar cambió de opinión y no quiere jugar para el equipo japonés de la Liga Central.

2005, los Mellizos de Minnesota firman a Johan Santana, quien era elegible para arbitraje, a un contrato de cuatro años. En 2004, el zurdo de 25 años se convirtió en el primer lanzador venezolano en ganar el Premio Cy Young.

2017, a medida que los lanzadores y receptores comienzan a presentarse para los entrenamientos de primavera, los Cardenales reciben algunas malas noticias: el mejor prospecto de pitcheo Alex Reyes, es diagnosticado con una rotura completa de su ligamento colateral cubital y requerirá una cirugía Tommy John, lo que lo pondrá fuera de acción para el toda la temporada. También es una pérdida para el equipo nacional de República Dominicana, que contaba con Reyes para el Clásico Mundial de Béisbol 2017.