$!Orioles 4-0 a Dodgers, Serie Mundial ’ 66

El amigo Iván Robiou de Moya quien ya superó el COVID-19, nos solicitó que recordemos la Serie Mundial de 1966 entre los Dodgers de Los Angeles y los Orioles de Baltimore.

Este Clásico de Otoño de (1966) marcó un precedente para la Liga Americana que había perdido sus últimas (7) ante la Liga Nacional. La última vez que la Liga Americana había ganado el clásico fue en 1958 cuando los Bravos de Milwaukee (2-2) vencieron a los Yankees de Nueva York (18-6).

De ahí en adelante ganaron, en (1959) Los Ángeles Dodgers, (1960) Piratas de Pittsburgh, (1961) Rojos de Cincinati, (1962) Gigantes de San Francisco, (1963) Los Ángeles Dodgers, (1964) y Cardenales de San Luis en (1965).

Perooo, en (1966) los Orioles del Baltimore armados con estrellas de renombre le pasaron el rolo a los Dodgers en (4) juegos consecutivos. En adición a eso, los Esquivadores rompieron una marca vigente de (61) años durante la Serie al recibir (33) ceros consecutivos, solamente anotaron (2) carreras , pegando (17) hits, y un promedio de (142). En otras palabras, fue una Serie Mundial desastrosa para los Dodgers.

Baltimore tenía en sus filas estrellas como: Luis Aparicio, SS; Frank Robinson, RF; Brook Robinson, 3B;Jim Palmer, P; Dave McNally, P; Boog Powell, 1B; Paul Blair, CF; Wally Bunker, P; Moe Drabowski, P y Davey Johnson, 2B.

Los Dodgers contaban con estrellas de primer orden como: Tommy Davis, LF; Willie Davis, CF; Sandy Koufax, P; Don Drysdale, P; Claude Osteen, P; John Roseboro, C; Maury Wills, SS; Jim Gilliam, 3B; Wes Parker, RF; Lou Johnson, OF; Jim Lefebvre, 2B; Ron Fairly, OF; Ron Perranoski, P.

Un día como hoy: 1987, Stanley Javier, Atléticos de Oakland, disparó su primer jonrón en Grandes Ligas al lanzador Mike Witt, de Anaheim.

2005, Víctor Santos, Milwaukee, derrotó 6x1 a los Gigantes de San Francisco, su primer juego completo en la MLB. Permitió 5 hits y una carrera.

2006, Pedro Martínez obtiene su cuarta victoria sin derrotas y los Mets derrotan 8x1 a San Diego en el Petco Park. Para Martínez fue su triunfo 201 de por vida. Ponchó 11 y por vez 105 poncha 10 ó más.

