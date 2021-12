$!Patrones y obreros: ofensiva clase propietaria

A las 11:59 p.m. del miércoles por la noche, expiró el acuerdo de negociación colectiva de las Grandes Ligas. Minutos después, los dueños de MLB anuncian un cierre patronal de los jugadores. Es el primer paro laboral del béisbol desde la huelga de jugadores de 1994-95, y no se sabe cuándo terminará. Con suerte, el paro laboral terminará a tiempo para los entrenamientos de primavera, aunque eso puede ser optimista. “Hemos ido por este camino. Nos bloqueamos en el ‘89 -’90”, dijo el comisionado Rob Manfred a Associated Press. “No creo que el ‘94 haya funcionado demasiado bien para nadie. Creo que cuando miras otros deportes, el patrón se ha convertido en controlar el momento de la disputa laboral y tratar de minimizar la posibilidad de una interrupción real de la temporada“.

El mundo se está acabando, los millonarios están en huelga. ¡Uníos!

UN DÍA COMO HOY: En 1963, los Bravos de Milwaukee adquieren a OF Felipe Alou , C Ed Bailey , P Billy Hoeft y el IF Ernie Bowman de los Gigantes de San Francisco por el receptor Del Crandall y los lanzadores Bob Hendley y Bob Shaw . Después de una temporada de 1964 acortada por lesiones , Alou disfrutará de temporadas destacadas en 1965 y 1966.

En 1964, en el Estadio Quisqueya, el pitcher del Licey, blanquea 1-0 a las Aguilas Cibaeñas permitiendo 3 hits, para completar 28 innings en línea sin permitir carreras.

En 1988, Bonny Castillo, estableció un récord de juegos jugados para un defensor de la tercera base al participar en 467, superando la marca de 466 que estaba en poder de Winston Llenas.

En el 2018, en lo que se parece cada vez más a una venta directa , los Marineros de Seattle cambian a otro veterano por prospectos , enviando a SS Jean Segura a los Filis por el prospecto de los SS JP Crawford y otros jóvenes. Los Marineros también asumen el contrato restante de 1B Carlos Santana para igualar los costos, y deciden desembolsar también a los pitchers Juan Nicasio y James Pazos para endulzar el trato.