$!Pete Rose y el 11 septiembre

En el 2001 el mundo tembló por el ataque terrorista perpetrado por los seguidores de Osama Bin Laden y que causó más de tres mil muertos cuando dos aviones fueron estrellados contra las Torres Gemelas en el corazón comercial de Nueva York y un tercero en el Pentágono en Washington.

Todos los juegos de Grandes Ligas se cancelaron debido a los ataques terroristas contra el World Trade Center y que selló para la inmortalidad que en el séptimo inning se interprete en todos los estadios: “Good Bless América”.

Un 11 de septiembre, pero de 1985, Pete Rose cambió el mundo del béisbol en la especialidad de los hits.

Rose proscrito del béisbol desde 1989 luego de ser hallado culpable por apostar en los encuentros como mánager de los Rojos de Cincinnati, su futuro para la inmortalidad sigue siendo incierto. Lo que está claro, sin embargo, es que el historial de Rose vivirá en el futuro previsible.

El 11 de septiembre de 1985, Rose bateó su imparable 4,192 para dejar atrás la marca de Ty Cobb. El batazo fue un sencillo ante el lanzador Eric Show de los Padres de San Diego. Rose dio su hit histórico en el primer turno en una victoria de los Rojos de 2x0.

Rose terminó su carrera en las Ligas Mayores con un total de 4,256 incogibles, número que por sí solo se antoja imposible de superar.

En 24 temporadas bateó .303 de por vida y pisó el plato 2,165 veces. La grandeza de Rose como atleta se puede medir al decir que entre su primer título de hits y el último pasaron 16 años (7 veces líder en hits). Rose, natural de Ohio, fue 17 veces all star y ganó tres series mundiales (en 1975, 1976 y 1980). Además, posee, entre otros muchos récords, los de partidos jugados (3,562) y ganados (1,972).

Pete Rose sentencia: “No, yo no quiero que el récord sea superado. Me voy a morir como el Rey del Hit, porque no hay nadie que pueda vencerme a mí mientras esté vivo. Una vez que me haya ido, realmente no me importa si alguien es mejor que mi golpe”.

Las 29 carreras fabricadas por los Bravos el miércoles, es un nuevo récord del juego con mayor carreraje de Atlanta desde 2001. La última vez que Atlanta superó las 20 carreras en un juego fue en octubre de 2001. Curiosamente, eso también fue contra los Marlins. Antes de eso, los Bravos habían anotado más de 20 solo una vez en la era moderna, y eso ocurrió en abril de 1999 contra los Rockies de Colorado.

Si bien 20 había sido la marca más alta de carreras anotadas de la franquicia en su historia de Atlanta, los Bravos de Milwaukee anotaron 23 carreras contra los Cachorros de Chicago en 1957. Esos Bravos tenían algunos nombres memorables en alineación, incluidos Eddie Matthews, Hank Aaron y Wes Covington, quienes combinados para 15 carreras impulsadas.