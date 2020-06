$!Pipp y Gehrig su historia un 2 de junio

La fecha del 2 de junio tiene una coincidencia en la vida de Wally Pipp y Lou Gehrig. Si bien es cierto que una coincidencia expresa una similitud entre dos partes la de esta historia es increíble.

Veamos por qué planteamos lo de coincidencia entre Wally Pip y Lou Gehrig con relación a la fecha de hoy. Wally Pip, de los Yanquis de New York, el 2 de junio de 1925 no entró a jugar alegando un fuerte dolor de cabeza y lo sustituyó Lou Gehrig por los siguientes 2,130 partidos. Pipp no regresó más a la alineación como titular.

¿Dónde la coincidencia de fechas?

El 2 de junio de 1941, murió a los 37 años y 348 días de edad víctima de la enfermedad Esclerosis Amiotrofia Lateral, conocida hoy como la enfermedad de Gerigh. La misma había forzado su retiro del béisbol dos años antes. Su fallecimiento se produjo 16 años después del día en que reemplazó a Wally Pipp en la alineación.

Gehrig ganó dos MVP (el premio no comenzó a otorgarse hasta 1931) y una Triple Corona, y tuvo un OPS de por vida de 1.080, el tercero más alto detrás de Babe Ruth y Ted Williams. Durante los 17 años de carrera de Gehrig, sus equipos jugaron para 501 partidos por encima de .500.

El 4 de julio de 1939, Lou Gehrig de los Yankees de Nueva York dio su discurso del “Yankee Más Afortunado”.

Historia: Bert Robert Shepard pitcher zurdo, nació un 28 de Junio de 1920, en Dana, Indiana. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, como piloto y su avión fue derribado en Alemania y perdió una pierna. Mientras estuvo confinado en el campo de prisioneros de guerra Alemán, Stalag IX en la ciudad de Meiningen, el médico y prisionero canadiense, Doug Errey, produjo la prótesis para Bert, que cayó abatido al Este de Hamburgo en su 34a. misión como piloto de combate P-38 y su vida fue salvada por el médico-teniente Ladislaus Loidi del ejército alemán. El 21 de Febrero de 1945, Shepard, regresó a Estados Unidos y esperaba reanudar su carrera de pitcher. Antes de la guerra, había lanzando en las Ligas Menores, incluyendo con Aces de Anaheim en 1941. Durante el entrenamiento de primavera de 1945, impresionó al dueño de los Senadores, Clark Griffith, lo suficiente como para ser contratado como entrenador de pitcheo. Lanzó juegos de exhibición y prácticas de bateo y en un juego de la serie regular que lo convirtió en el primer hombre con una pierna artificial en lanzar en un juego de béisbol de Grandes Ligas.

El sábado 4 de agosto de 1945, Shepard entró en la cuarta entrada ante los Medias Rojas, que ganaban fácilmente por 14-2 y laboró en 5.1 entradas.