$!Pompez, rifero en Cooperstown

Alejandro Pompez fue un promotor deportivo cubano y banquero de números (bolitero o rifero), dueño del equipo de béisbol los Cubans de Nueva York. También se desempeñó como vicepresidente de la Liga Nacional Negra. Al principio de su carrera durante la década de 1920 fue un propietario influyente, después de que se estableció la Eastern Colored League donde ayudó a negociar la primera Serie Mundial de Negros, en 1924.

Cuando las Estrellas Cubanas se disolvieron temporalmente durante los años 30, Pompez organizó a los Cubans de Nueva York en 1935 y ganó el segundo título apoyado en la obra maestra de Martin Dihigo. En ese momento Pompez, no era un “flaicito al pitcher” era un miembro importante de la mafia holandesa y era uno de los hombres más ricos de Harlem. Cuando Thomas E. Dewey, fiscal de distrito del condado de Nueva York, comenzó una persecución contra los estafadores de Nueva York, seleccionó a Pompez como uno de sus objetivos, y en 1936 fue acusado por un gran jurado por su participación en el raqueteo y soborno político. Avisado por un operador de ascensores mientras se dirigía a salir de los Estados Unidos, Pompez desapareció, dando lugar a rumores de que había sido secuestrado o estaba escondido para evitar la jurisdicción del gran jurado. En realidad escapó a México, donde reanudó su extravagante estilo de vida hasta que fue arrestado por las autoridades mexicanas cuando entraba por la frontera en un sedán a prueba de balas con matrícula de Chicago. Funcionarios mexicanos rechazaron la solicitud de extradición, pero Pompez decidió regresar a los Estados Unidos para entregar las pruebas a la justicia. Se le considera el único hombre que informó todos los detalles sobre otro estafador y vivió.

Pompez no era una persona ajena a la mafia. Una vez, cuando un número fue muy jugado, compartió una parte del “negocio” con un banquero italiano, y cuando el número salió premiado, Pompez no pudo cubrir el pago y trató de salir de la ciudad con una suma sustancial de dinero, pero el tren fue detenido por la mafia y fue sacado amarrado. No hace falta decir que la recompensa estaba cubierta.

Pompez como caza talentos para los Gigantes de Nueva York, fue responsable de la firma de muchos jugadores negros para las Grandes Ligas. Más tarde en la vida fue miembro del comité especial del Salón de la Fama del Béisbol Nacional para las Ligas Negras, y en 2006 con ese prontuario mafioso fue incluido póstumamente al Salón de la Fama de Cooperstown como como pionero/ejecutivo.

Un día como hoy: 2001, los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tigres de Detroit, 4-3, en 18 innings con jonrón de Shea Hillenbrand sobre el Monstruo Verde.