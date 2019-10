$!¿Qué conoces de pelota y bate?

Es común y muy normal que en las peñas se discuta de todo, pero cuando los temas son de pelota y de política a los técnicos secos hay que jugarle en la zona de seguridad.

Cuando me abordan esos reyes de la sapiencia beisbolística, le pregunto cuáles son los instrumentos básicos de este deporte y respoden “bate y pelota”. Inmediatamente lo cuestiono sobre los mismos y la mayoría desconoce su esencia.

La Regla 1.09 especifica: La bola, debe ser una esfera formada enredando hilo de lana alrededor de un centro de corcho, goma o material similar, cubierta con dos tiras de piel de caballo o de vaca unidas apretadamente por costura. Deberá pesar no menos de 5 onzas avoirdupois y no más de 5 onzas y ¼ y medir no menos de 9 pulgadas ni más de 9 pulgadas un ¼ de circunferencia.

La Regla 1.10 (a) sobre el bate contempla: Será una pieza de madera lisa y redonda de no más de 2 3/4 pulgadas (7 cms.) de diámetro en su parte más gruesa y no más de 42 pulgadas (1,07 m) de largo. El bate será una pieza de madera sólida”.

Sobre la pelota te señalo que las dos cubiertas con forma de 8 son engrapadas a la superficie de la pelota, y después son cosidas a mano usando 88 pulgadas de hilo rojo encerado. Se hacen exactamente 108 puntadas, ocultando la primera y última puntada. Los técnicos toman aproximadamente de 13 a 14 minutos para coserla. Finalmente se remueven las grapas y se inspecciona la pelota. Después se coloca en una máquina que las hace rodar por 15 segundos para aplanar las costuras.

Un día como hoy: 1995, Tony Peña disparó un jonrón por el jardín izquierdo en el inning 13 para darles a los Indios de Cleveland una victoria de 5x4 sobre los Medias Rojas de Boston en el primer juego de la Serie de División de la Liga Americana. Es la primera victoria de postemporada de Cleveland desde la temporada de 1948.

1999, en el último día de la campaña, Mark McGwire, de los Cardenales de San Luis, bateó su cuadrangular 65, dejando atrás a Ted Williams y Willie McCovey en el décimo lugar en la lista de todos los tiempos con 522. McGwire terminó con una ventaja de dos jonrones sobre Sammy Sosa de Chicago, quien llegó a 63.

2017, Juego de comodines de la Liga Americana entre Minnesota y los Yankees. Los Yankees ganan 8x4, pero el juego no funciona según el guión: Los Mellizos anotan 3 carreras en el primero y vapulean al abridor Luis Severino después de solo un out, luego de que le permite jonrones a Brian Dozier Eddie Rosario. Pero el abridor de los Mellizos, Ervin Santana, tampoco está en su día, ya que permite una explosión de tres carreras con jonrón de Didi Gregorius en la parte inferior de la primera y se retira después de dos entradas, después de haberle dado otro jonrón Brett Gardner.