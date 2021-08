$!¿Qué es colocar un jugador en waivers?

La decisión de los Piratas de Pittsburgh de colocar en waivers al jardinero Gregory Polanco ha generado muchas preguntas sobre ¿qué es el waivers?

Luego de ocho largas temporadas, el único jardinero que restaba de aquel trío popular de Starling Marte, Gregory Polanco y Andre McCtuchen, también va rumbo a salir del equipo.

El rendimiento y la salud han sido una de las principales razones de la salida de Gregory Polanco de los Piratas de Pittsburgh, el equipo para el cual ha jugado toda su vida.

Desde el 2016 Polanco no ha podido ni siquiera estar cerca de jugar una temporada completa en la MLB, las lesiones lo han arrollado y sin olvidarnos que desde el 2018 no suma 20 jonrones o más de 80 carreras remolcadas, su promedio de bateo nunca ha estado por encima de los 258 en ningún año.

Lo primero es que “waivers” es una figura creada por Major League Baseball que le permite a un equipo colocar a un jugador en la lista de transferibles esperando ofertas para negociar.

En agosto es normal que los equipos recurran a este procedimiento, a este tecnicismo.

Lo segundo, es que una vez que el jugador es puesto en esa lista puede ser seleccionado por cualquier conjunto con la salvedad de que tiene la prioridad el de peor récord.

Sin embargo, quedará de parte de la novena del pelotero si acepta o no la escogencia. Es decir, si está de acuerdo con el conjunto que hizo la reclamación; si es así, puede negociar con éste para recibir algún pelotero o dinero de vuelta.

La otra vía es dejar que el jugador se vaya a la otra organización, que se deberá hacer cargo de todos los compromisos económicos que él haya tenido con su equipo original.

Si la novena no está de acuerdo con la oferta o simplemente no quiere cambiar a su jugador lo retira del waivers, pero luego no lo puede cambiar.

Distinta es la situación si el pelotero que es colocado en la lista no es reclamado por nadie: en este caso la novena lo puede transferir luego a cualquier organización.

Cuando un jugador es obtenido de waivers por un equipo, el status de este equipo en la lista cambia y se va hasta la última posición, mientras que todos los demás equipos que estaban debajo suben una posición.

Que si el pelotero se molesta, no hay dudas que sí, es normal en un ser humano, sobre todo cuando se realiza para saber el valor en el mercado y nadie lo reclama, demuestra que ese jugador esta devaluado.

FELIPE Y BONDS: Felipe Alou, una vez manager de los Gigantes de San Francisco dijo que a Barry Bonds debían lanzarle bajito y en curva hacia afuera y enseguida el pitcher tenía que salir corriendo para protegerse atrás del segunda base. Felipe está aquejado de una fuerte afección gripal. Rogamos por su pronta mejoría.