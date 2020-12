$!¿Qué es el arbitraje en Grandes Ligas?

Los seguidores del béisbol de Grandes Ligas hablan de arbitraje salarial en esta época del año, pero ¿en qué consiste esta modalidad?

El arbitraje es lo que sucede cuando un jugador y un equipo no pueden ponerse de acuerdo sobre el salario a devengar para la próxima temporada. Se lleva a cabo una audiencia entre el club y el jugador, que es escuchada por árbitros independientes. Entonces, los árbitros fallan a favor del jugador o del club. En una audiencia en febrero, un panel de árbitros independientes escucha el caso y falla a favor del jugador o del equipo.

A menudo, un jugador y el equipo acordarán un valor de salario antes de ir oficialmente al arbitraje, y en los últimos años las franquicias han tendido a fichar jugadores con extensiones, a menudo “comprando” años de arbitraje y, a veces, años de agencia libre.

Por lo general, los jugadores obtienen aumentos durante el proceso de arbitraje, pero sus salarios no pueden reducirse más del 20 por ciento en relación con el año anterior.

El arbitraje salarial de MLB está reservado para jugadores que tienen al menos tres años de tiempo de servicio en MLB pero que aún no son elegibles para la agencia libre, que se gana después de seis años de tiempo de servicio en MLB.

PICADILLOS: Los Gigantes de San Francisco y el lanzador Wandy Peralta evitaron el arbitraje y acordaron un contrato de un año por US$ 925,000...Los Toros le han tomado la medida al bateo de los Tigres del Licey y le han ganado los últimos 4 enfrentamientos, el sexto juego de la Serie Final el 26 enero 2020 y tres en el actual campeonato... Domingo Santana firmó contrato con el conjunto Yakult Swallows de la Liga de Béisbol Profesional en Japón... Johan Camargo evitó el arbitraje y firmó con los Bravos de Atlanta... Yairo Muñoz llegó a un acuerdo con Boston... Nomar Mazara no recibe oferta de los Medias Blancas de Chicago y es agente libre... Kansas City no le extendió contratos a Erik Mejía, Jeison Guzmán y Maikel Franco y pasan a la agencia libre... Otros dominicanos sin trabajo que cierran filas en el mercado libre: Hansel Robles, Angelinos; Hanser Alberto, Baltimore; Danny Santana, Texas; José Ureña, Marlins y Edgar García, Tampa... Amarraron para el 2021 el lanzador derecho Seranthony Domínguez, con Filadelfia por US$ 727,500 y el jardinero Franchy Cordero con Kansas City, US$ 800,000... Rogers Communications, la compañía propietaria del equipo de los Azulejos de Toronto y el edificio donde los Jays han jugado desde 1989, planea demoler el estadio de techo retráctil y construir un nuevo parque en el sitio como parte de un plan de desarrollo más grande en el centro de Toronto.