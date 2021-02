Rafael Devers será el corazón de Boston

Ted Williams fue alma, vida y corazón de los Medias Rojas de Boston.

Faltando 40 días para la apertura de la temporada 2021, el dominicano Rafael Devers, se perfila como la figura central de este conjunto, que tiene pocas posibilidades de llevarse el banderín del Este.

En la pandémica temporada del 2020, ocuparon la última posición en la División Este con registro de 24-36 a 16 juegos del primer lugar.

Devers es el gran líder del conjunto, es el mejor jugador de ese equipo. Batea cualquier lanzamiento de línea en línea, con autoridad. Mi única preocupación con Devers es su peso; ahora es joven, pero tiene que estar en mejor forma para tener la carrera larga y productiva de la que es capaz.

Los Medias Rojas de 2020, tuvieron un año miserable. Desde canjear al MVP Mookie Betts hasta temporalmente) separarse del manager Alex Cora, y de ñapa perdieron al as de la rotación Chris Sale por una cirugía Tommy John, hasta terminar con el cuarto peor récord en el béisbol.

Ahora comienza el proceso de recuperación. No sucederá de inmediato porque, aparte de algunas buenas armas ofensivas, la base general de talentos simplemente no está ahí. Los Medias Rojas necesitan mejoras masivas en su rotación, ayuda en el bullpen y profundidad en todos los niveles del sistema. La buena noticia es que el director Chaim Bloom ya ha comenzado a rehacer el sistema de fincas con una serie de acuerdos ingeniosos. La mala noticia es que ellos, están al principio de un proceso que no puede apresurarse. Hay un camino de regreso a la contención, pero se necesitará más de una temporada para regresar a la cúspide.

ALINEACIÓN PROYECTADA: CF, Alex Verdugo; 3B, Rafael Devers; SS, Xander Bogaerts; DH, JD Martínez, LF, Hunter Renfroe; 1B, Bobby Dalbec; C, Christian Vázquez; RF, Franchy Cordero, 2B, Enrique Hernández.

ROTACIÓN: LZ, Eduardo Rodríguez; PD, Nathan Eovaldi; LZ, Martín Pérez; PD, Garrett Richards; PD, Tanner Houck; LZ, Chris Sale. Se espera que Chris Sale se pierda el comienzo de la temporada mientras se recupera de la cirugía de Tommy John.

UN DÍA COMO HOY: 1952, Se inaugura la Serie del Caribe en Panamá y el primer partido entre el Habana, de Cuba y San Juan, Puerto Rico, terminó empatado a tres en diez episodios por disposición reglamentaria. El receptor de los boricuas fue el dominicano Güigüi Lucas.

1954, en la Serie del Caribe, celebrada en Puerto Rico, los Criollos de Caguas derrotan 3x1 a los Alacranes de Almendares.

1961, Emmett Ashford se convirtió en el primer árbitro negro contratado en las Grandes Ligas.

1984, Pedro Guerrero se convierte en el jugador de los Dodgers de Los Angeles, en firmar el contrato más alto en la historia del club: US$ 7 millones por cinco años.