$!Randy Johnson mató un pájaro

Lo bueno que tiene el béisbol es que archiva más historias que la Ciudad Desnuda.

El 24 de marzo del 2001, las Diamantinas de Arizona y los Gigantes de San Francisco se enfrentaron en un juego de entrenamiento primaveral. Randy Johnson, de las Diamantinas, estaba en el montículo y ya era conocido como uno de los lanzadores más peligrosos de la MLB.

El zurdo, de 6’10, realizó un lanzamiento que probablemente pararía la aguja del radar en las 100 millas por hora pero nunca llegó al plato. La pelota de Randy terminó colisionando con un pájaro antes de llegar al pentágono y el pitcheo fue tan rápido que la pobre criatura con plumas murió en el impacto.

La jugada no estaba contemplada por las reglas oficiales del béisbol, por lo que los árbitros usaron el sentido común para hacer la llamada. Hoy todavía se conoce como una de las cosas más raras que suceden en un juego de béisbol. Pero no todos se divirtieron con la loca colisión. Johnson dice que PETA (Asociación Protectora de Animales) trató de emprender acciones legales contra él: “Me consideraban un asesino de pájaros, y en realidad estaban considerando presentar cargos en nombre del pájaro”. Finalmente, el lanzador no enfrentó ningún problema legal y las Diamantinas ganaron ese año la Serie Mundial.

Primera mujer: Sherry Davis se convierte en la primera mujer como anunciadora de los peloteros en un estadio de las Ligas Mayores, cuando fue contratada por los Gigantes de San Francisco el 10 de Marzo de 1993, que lo hizo en el Candlestick Park.

Maratón de carreras: Uno de los partidos de más carreras en los entrenamientos primaverales fue el 16 de Marzo de 1967, cuando los Medias Rojas de Boston, anotaron 10 vueltas en la novena entrada y ganaron 23-18 a los Mets, que batearon 23 hits por 17 de Boston. Ganó Jim Lonborg y perdió Jack Hamilton.

Un día como hoy: 1973, los Rojos de Cincinnati envían al lanzador Tony Cloninger a los Cardenales de San Luis a cambio del segunda base Julian Javier.

2010, la sentencia de libertad condicional a Miguel Tejada se extiende por seis meses porque no completó las 100 horas requeridas de servicio comunitario a su debido tiempo. Tejada recibió la pena un año antes como consecuencia de engañar al Congreso y retener información durante el testimonio sobre el uso de esteroides en el 2005. Aceptó una multa de US$ 5,000 y un servicio comunitario en lugar de ir a la cárcel.

1996, en el Legends Field de Tampa, Tony Fernández (Yanquis) se fractura el codo derecho en un juego de exhibición contra los Astros, y se coloca en la lista de lesionados de 60 días. Por hoy, bien gracias, pero jamás olviden que Dios aprieta, pero no ahorca.