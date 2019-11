$!Raúl Valdés ¡Inagotable!

En materia de pitcheo, el béisbol ha dado un cambio radical, pero quedan lanzadores como Raúl Valdés que son inagotables, que se burlan del tiempo qué patentizaron la fuente de la eterna juventud.

Valdés, de los Toros del Este, con 40 y pico de años, no sabemos si de Cotorra o de Tucán, logró su victoria 44 de por vida empatando en el noveno lugar con Pascual -Cutá- Pérez entre los lanzadores con más victorias en la historia de Liga Dominicana. Ese brazo de goma de Valdés se encuentra a 4 triunfos de Arnulfo -Nino-Espinosa quien ocupa el octavo puesto con 48.

Y es qué Valdés tiene su filosofía de trabajo: “Es que yo entreno y entreno sin reparar en tiempos ni horarios. En los equipos donde juego me dicen que estoy loco, pero esto no es locura sino amor por la pelota. Otros me dicen que tengo el brazo de goma, pero la fuerza está en la mente’’.

Raúl Valdés es el pítcher no nacido en República Dominicana con más victorias. Nació en La Habana, Cuba, el 27 noviembre de 1977.

Los líderes de victorias de por vida en la Liga Dominicana: Guayubín Olivo 86, Chichí Olivo 79, Silvano Quezada 64, Efraín Valdés 60, Pedro Borbón 56, Danilo Rivas 52, Joaquín Andújar 50, Arnulfo Espinosa 48, Pascual Pérez 44, Raúl Valdés 44.

Felipe manager: la primera ocasión que Felipe Rojas Alou dirigió a los Leones del Escogido, fue en 1966-67 sustituyendo al estadounidense Salty Parker que renunció. El Panqué tuvo la doble función de manager-jugador.

1973-74, ocupó el puesto del norteamericano Jim Williams.

1980-81, firmó por tres años. Siendo campeón en 1980-81 y 1981-82. En 1982-83 no clasificó.

1983-84, Hal Lanier comenzó como dirigente, lo sustituyó Mateo Rojas Alou, dándole el paso a Felipe por sexta ocasión.

1984-85, Felipe comanda por última vez a los Leones y ocupa el quinto lugar con récord de 27-33.

Un día como hoy: 1959, Stan Williams, Escogido, lanza juego sin hits, ni carreras (5x0) a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao. Se enfrentó a 32 bateadores, ponchó 7 y 2 bases por bolas.

1987, José Núñez, Escogido, derrotó 5x2 a Licey donde ponchó 14 para establecer marca para un pítcher derecho dominicano.

1989, Guillermo García, uno de los jugadores con 50 jonrones o más en la Liga Invernal Dominicana, fue firmado por los Mets de Nueva York por EddieToledo como cátcher a los 17 años de edad. Fue dejado libre el 20 de octubre de 1994 y firmado por los Rojos de Cincinnati el 7 de noviembre de ese año. Nueve años después debutó en las Ligas Mayores el 19 de julio de 1998 y pegó jonrón con Eduardo Pérez en circulación, en su segundo turno contra el pitcher Sterling Hitchcok, de los Padres de San Diego. Cincinnati lo cambió a los Marlins de Florida el 2 de diciembre de 1998 por Manuel Barrios.