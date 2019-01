$!Raúl Valdés, un brazo biónico

Raúl Valdés, nacido en La Habana y dominicano por adopción, demostró y ratificó en el juego extra ante los Leones del Escogido, que posee un brazo biónico: 8.0 innings, 5 hits, 1 CL y 120 pitcheos.

En Serie Semifinal de por vida tiene registro de 12-8, 2.25 efectividad. Con los Gigantes, 0-4; Toros, 10-3; Águilas, 1-1 y Escogido, 1-0.

En 37 juegos, 33 iniciando, 195.2 innings, 171 hits, 49 vueltas limpias, 51 transferencias y 149 ponches.

Raúl Valdés, en series Regular, Semifinal y Final: 55-48, 2.78.

La novelita de Manny Machado sigue su agitado curso y Buster Olney de ESPN dice que la oferta de los Medias es de $ 175 millones por siete años.

No es el primero en decir esto, pero le da cierto peso a los informes anteriores. Obviamente, Machado vale más de US$ 25 millones por año, pero eso no importa mucho a menos que alguien más se haga cargo.

Los Filis y los Yankees son sus otros pretendientes conocidos. Tendría que pensar que otros equipos saltarían en la puja si las ofertas del mercado de Machado llegasen al punto en el que esté considerando seriamente esta oferta de los Medias Blancas. Se dijo que el jugador de 26 años buscaba un contrato de 10 años por un valor de más de $ 300 millones al comienzo de la temporada baja.

Si algún territorio es vedado y respetado es la colina central. Nunca pises el montículo cuando lanza el pitcher rival, hecho que se conoce también como “la regla de Dallas Braden” debido a un incidente que el entonces abridor de los Atléticos de Oakland tuvo con Alex Rodríguez de los Yankees de New York.

Con Alex Rodríguez en primera, una pelota se fue al territorio de foul lo que obligó al legendario jugador a volver a su base. En vez de hacerlo alrededor del montículo, el entonces tercera base de los Bombarderos del Bronx optó por el camino más directo y cruzó la zona del lanzador sin decir nada. Braden se lo tomó como una falta grave de respeto y al terminar la entrada no paró de gritarle muy irritado “¡aléjate de mi montículo!.

La prestigiada revista The Sporting News, conocida como La Biblia del Béisbol, seleccionó el 17 de enero de 1970 a Willie Mays como el “Jugador de la Década” de los años 60s.

Un día como hoy: 1960, Frank Howard y Osvaldo Virgil, conectaron cuadrangulares para guiar a los Leones de Escogido, a una victoria de 12x8 sobre los Tigres de Licey en el último choque de la serie regular. Los rojos que pegaron 18 hits, conquistaron la ronda regular con marca de 39-22, 7 juegos por encima de las Aguilas Cibaeñas (31-28) y 9 de las Estrellas Orientales (29-30). Los sotaneros fueron los Tigres del Licey con 20-39.