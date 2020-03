$!Robar señas es más viejo que el Diluvio

El maratón de acusaciones, pelotazos y abucheos que siguen recibiendo los Astros de Houston por el “robo de señas” se está pasando de la raya en la pretemporada.

Si bien es cierto que los Astros se pasaron de la línea y violentaron el “FairPlay”, el juego limpio, ya debemos bajarle dos rayitas e impedir que ese virus diga presente en la temporada regular.

En el juego del domingo entre Houston y San Luis en Jupiter, los abucheos no pararon para el pelotero venezolano, José Altuve quien en cada aparición al plato recibió insultos por parte de los aficionados.

Robar señas en el béisbol es tan viejo como el Diluvio y así lo consigna Steven Goldman en la obra: “The Red Sox’s sign-stealing scheme was less nefarious than stupid”.(“El esquema de robo de señales de los Medias Rojas fue menos nefasto que estúpido”.

“En 1897, George Stallings, gerente de los Phillies, escondió al catcher de reserva, Morgan Murphy, en un recinto, por el jardín central, con un binocular y un telégrafo, para que le informara sobre las señas que usaba el receptor contrario”.

Lean bien, en 1897. Hoy se realiza esta misma operación con tecnología de punta.

El utility Jairo Muñoz, de los Cardenales de San Luis se lesionó y dijo el manager Mike Shildt que “va a pasar un tiempo” antes de que Muñoz regrese a la acción, lo que significa que irá a la lista de lesionados... El manager de los Rays, Kevin Cash dijo que el pítcher Blake Snell recibió una inyección de cortisona en el codo izquierdo..."Es frustrante que no hayamos identificado a tiempo cuál es la dolencia qué la está causando”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone, sobre el problema del hombro de Aaron Judge... El postulado de que “lo importante no es llegar, sino mantenerse”, podría estarle cayendo como anillo al dedo al jardinero Aristides Aquino, de los Rojos de Cincinnati. Está de 12-0 con seis ponches. Existe una posibilidad real de que abra el año en Triple-A Louisville.

Un día como hoy: 1959, los Indios de Cleveland envían al jardinero Larry Doby a los Tigres de Detroit a cambio del OF Tito Francona. Francona promedió .363 para los Indios, mientras que Doby fue licenciado después de jugar solo 16 juegos para Detroit.

1967, los Medias Blancas de Chicago tienen permiso para usar un bateador designado parcial en el campo de entrenamiento. Con el permiso del club local, a cada club se le permitirá usar un bateador emergente designado dos veces en el mismo juego.

1983, Steve Carlton acuerda un contrato de cuatro años y US$4.15 millones con Filadelfia que lo convertirá en el lanzador mejor pagado en la historia de las Grandes Ligas.