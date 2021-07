$!Roger Maris, víctima de la prensa

Los ataques de la prensa a Roger Maris cuando buscaba borrar el récord de jonrones de Babe Ruth rompieron todos los parámetros de la ética.

Cuando la radio, la televisión, el Internet y las redes sociales representan los canales por donde discurre nuestra sociedad de la información y si son manipulados, se convierten en poderosos altavoces para que la ciudadanía adopte modelos ideológicos, visiones del mundo y hasta pautas de vida de forma inconsciente.

Que algunos personeros ligados al béisbol pongan en dudas la edad de Albert Pujols no debe perturbarle el sueño al toletero dominicano y tiene que enfocarse en la meta a perseguir que es la colección de los 700 jonrones.

Roger Maris fue atacado sin piedad, él no tenía ni idea que romper el récord de jonrones provocaría una revolución entre los periodistas.

Ford Frick, periodista y comisionado de béisbol, era un enfermo seguidor de Ruth y en unas 20 columnas insistió en que Maris tenía que romper la marca en 154 juegos, no en 162.

Jimmy Cannon, periodista de prestigio, amigo de tragos de Joe DiMaggio, no tuvo misericordia con Maris. Su primera columna, luego del jonrón 61, la tituló: “El Llorón” en la que señaló que “Maris no es Ruth, no es Ruth, ni DiMaggio. Tampoco es Mantle. Su conducta fuera del terreno es imperdonable”.

Los ataques motivaron que Maris no diera entrevistas a medida que marchaba tras el récord y eso enfureció y elevó el tono de las críticas. The New York Times, en un editorial, precisó que Maris se esconde con su mal humor en el cuarto de los entrenadores y lo consideró un arrogante y mal agradecido.

Cuando Maris bateó el jonrón 61 en el último juego de la temporada, ocho partidos más tarde que Ruth, el comisionado Frick ordenó ponerle un asterisco. Sólo 23,154 fanáticos fueron al Yanqui Stadium a presenciar la proeza.

Llegó marzo y en el campo de entrenamiento en 1962 entregó la nota siguiente: “Ya me cansé de ser una buena persona. No vale la pena. El mundo no está hecho de cortesía. Tengo una nueva política: No entrevistas. El otoño pasado no le di a nadie una razón para tratarme de la manera que lo hicieron y me maltrataron como sea, ahora les daré una razón”. Con esa nota fue que los periodistas se enfurecieron y no le perdonaban que fallara un swing.