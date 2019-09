$!Ross Barnes, mejor pagado 1874

En 1874, el jugador mejor pagado en las Grandes Ligas fue Ross Barnes, Boston, quien ganó la suma principesca de $ 2,000 dólares por la campaña.

En la temporada de Grandes Ligas del 2019, el salario mínimo que cobran los jugadores novatos o de primer año, es de $555.000 dólares,

Mike Trout es el jugador mejor pagado de la MLB en el 2019 con US$39 millones incluidos 3 millones por contratos publicitarios y memorabilia, según la revista Forbes.

El lanzador de los Nacionales, Max Scherzer, recibe un salario de US$ 37,4 millones de dólares por año.

Sin embargo, no debemos sentir pena por Ross Barnes, ya que en 1874 ganaba 2.3 veces más de lo que devengaba el estadounidense promedio. Y se lo ganó en solo unos pocos meses de trabajo, mientras que el estadounidense promedio trabajó 60 horas a la semana durante todo el año para obtener $864 dólares.

Los salarios se han disparado en la última generación debido primero a la apertura del mercado con el final de la cláusula de reserva, y luego con el exceso de ingresos de las tarifas de transmisión.

El venezolano Víctor Davalillo dijo en una ocasión: “En México uno recibe $4 dólares diarios para comer. En las Grandes Ligas eso es lo que uno da de propina cada día”.

Un día como hoy: 1971 los Dodgers vencieron a los Gigantes 6x5, para escalar al primer lugar en el Oeste de la Liga Nacional. Bobby Bonds dos jonrones para SF, doble del emergente Manny Mota en la novena remolcó tres carreras.

2003, Vladimir Guerrero, Expos de Montreal, conectó jonrón en su último turno al bate frente al zurdo de los Mets, Tom Glavine, para completar el ciclo. El jardinero derecho de los Expos disparó doble (2), sencillo (3) y triple (5).

¿Usted es viejo o vieja de verdad?... Juan –Piñao– Ortiz, nos envía este “Medidor de Edad”... Usted está bien viejo si le dieron leche con mamadera de vidrio y tetera... Si usó pañales “Curity” de tela... Si cuando tenía “Hipo" su mamá le ponía un hilo ensalivado en la frente... Si aprendió mecanografía con una máquina de escribir Olivetti... Si vivió la época donde su casa se quedaba abierta toda la noche y no se robaban nada... En Navidad hacían el arbolito con unas bolas de vidrio que se partían en once mil pedazos... Peina canas si cantó a gritos las canciones de Rocío Dúrcal, José Luis Perales, Sandro, Mocedades, Camilo Sesto, Basilio y Raphael... Y ni hablar de años si en su casa le daban “Emulsión de Scott” o aceite aceite de “Hígado de Bacalao”... Si usó jabón “Heno de Pravia” o le ponían la colonia “Old Spice” de la que usaba su papá, su mamá era enferma con los “Polvos Maja”... Es viejo si pudo ver. Mi Marciano Favorito El Zorro, Mi Bella Genio, El Llanero Solitario, Bonanza y Los Picapiedras... Si le daba cuerda al reloj despertador todas las noches...Por hoy me voy... Porque esto si es difícil Talúa.