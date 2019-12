$!Ruddy Hernández, primer pitcher RD

Ruddy Hernández es el primer dominicano en participar en el béisbol de las ligas menores y de Grandes Ligas en los Estados Unidos.

Hernández, el 4 de mayo del 1950, cubrió el jardín central de los Gigantes de Oshkosh, sucursal de los Gigantes de New York, en la liga estatal de Wisconsin.

Hernández fue el primer dominicano en lanzar en las Grandes Ligas. El nativo de Santiago, cuyo nombre oficial es Rudolph Albert Fuentes Hernández al igual que Juan Marichal debutó en las Grandes Ligas en 1960. Hernández, con los Senadores de Washington el 3 de julio de 1960 frente a los Indios de Cleveland, lanzó 3 entradas, un hit, dos ponches y una transferencia, saliendo sin decisión, y Marichal, el 19 de julio de 1960 frente a Filadelfia, lanzando en 9 entradas, un hit (Clay Darymple) 12 ponches y una base, logrando la victoria.

Ruddy Hernández se fue a vivir a Puerto Rico pero enarboló siempre su nacionalidad dominicana.

Un día como hoy: 1989, Mark Carreón tuvo un explosivo bateo para conducir a las Estrellas Orientales a una aplastante victoria de 10x0 sobre las Águilas Cibaeñas. Carreón conectó triple, doble y sencillo impulsando cuatro carreras para la hueste oriental en partido escenificado en el estadio Cibao.

1997, Paul Konerko conectó bambinazo de tres carreras para llevar a los Azucareros del Este a un triunfo de 7x3 ante los Tigres de Licey. El primera base norteamericano fue escoltado en la ofensiva por el jardinero Danny Bautista que pegó tres indiscutibles y el cátcher Ángel Peña que despachó un jonrón por los taurinos romanenses. El partido tuvo como escenario el estadio Francisco Micheli.

Usted es vieja o viejo de verdad: Si ingirió algunas de estas bebidas con nombres taínos: Ron Siboney, Soda Enriquillo y Cerveza Quisqueya... Si jugó Yas el mejor juego para las chicas donde no importaba la edad... Usted peina canas si consumió los chiclés Dubble Bubble, las mochilas Safari, las galletas Vitalidad, los refrescos Mirinda y las mentas verdes de guardias... Y ni hablar de los refrescos Chubby, bebida gaseosa con sabor a naranja comercializada por la Embotelladora Dominicana (Embodon), las Yoguetas (bolones de yogurt); y los tradicionales Triangulitos de Nestlé... Usted es viejo si recuerda haber usado Wiki Wiki para teñir prendas de vestir. Y, ni hablar de los famosos zapatos “suecos”, de los años 70... Usted goza de unos añitos si vivió en El Conde un día de San Andrés no solo por los puñados de polvo y almidón. Y ni hablar de las cubetas llenas de agua para empapar al sorprendido... Por hoy me voy... porque esto si es difícil Talúa.