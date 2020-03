$!Ruth jugó en Cuba, Robinson en RD

Hoy es un sábado de béisbol muy especial en la República Dominicana, con el partido que jugarán los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit, en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Esta visita nos hace recordar a dos íconos históricos del béisbol: Babe Ruth y Jackie Robinson.

Babe Ruth, estuvo en Cuba desde el 30 de octubre hasta el 28 de noviembre de 1920, el promotor cubano Abel Linares le pagó a Ruth por la serie US$ 20,000, dos mil por juego, por unirse a los Gigantes de Nueva York para enfrentar a Alacranes de Almendares y al Habana.

El “Sultán de la Estaca” tenía 25 años cuando visitó Cuba y estaba recién adquirido por los Yankees, que habían pagado por Ruth a Boston la astronómica cifra de US$100,000.

Los Dodgers de Brooklyn y su sucursal en Canadá, los Royals de Montreal, con Jackie Robinson en roster, se entrenaron en 1948, en Ciudad Trujillo, en el estadio de La Normal.

Robinson, primer jugador de color en jugar en Grandes Ligas, disfrutó por vez primera como un hombre libre en Ciudad Trujillo, y fue en el hotel Jaragua en 1948, donde se bañó por primera vez en la piscina junto a los blancos.

El 15 de abril de 1947, con 28 años, Jackie Robinson hizo su debut con los Dodgers, contra los Bravos de Boston, ante más de 25,000 espectadores en el Ebbets Field de Brooklyn, Nueva York.

Un día como hoy: 1941, en La Habana, Cuba, los Dodgers de Brooklyn derrotaron 15x0 a los Indios de Cleveland, 15-0. Pee Wee Reese y Joe Medwick usaron un casco protector de bateo diseñado por dos médicos del Hospital Johns Hopkins con la ayuda de Larry MacPhail. Los dos jugadores de los Dodgers, fueron víctimas de varios pelotazos el año pasado, declaran que los cascos son satisfactorios.

