$!Seattle, poder devastador

Los Marineros de Seattle (10-2) han anotado cinco o más carreras en 11 de sus primeros 12 juegos y tienen 32 jonrones en ese lapso, el mayor número de la temporada. Los Cardenales de San Luis facturaron 31 en el 2000.

Uno de los bates de respeto lo posee el dominicano Edwin Encarnación con 4 jonrones y 384 de por vida, empatando con Harold Baines. Con el próximo bambinazo se igualará a Dwight Evans.

Encarnación es el primer marinero en conectar de jonrón dos veces en una misma entrada desde que Bret Boone y Mike Cameron lo hicieron el 2 de mayo de 2002 contra los Medias Blancas. Cameron empató un récord de Grandes Ligas con cuatro jonrones en ese juego. El último jugador con una entrada multi-jonrón fue Mark Trumbo de los Angels el 15 de abril de 2016 en Texas.

Es la segunda vez en su carrera que Encarnación conecta jonrón dos veces en una entrada, también lo logró el 26 de julio de 2013 con Toronto. Es el quinto jugador en fletar jonrones dos veces en una entrada uniéndose a Alex Rodriguez, Jeff King, Andre Dawson y Willie McCovey.

Al salir de un 2018 plagado de lesiones, Carlos -El Tsunami-Martínez (8-6, 3.11) fue limitado en su preparación durante el entrenamiento de primavera por la debilidad que presentaba en el hombro. El dos veces Todos Estrellas y ex as de San Luis recibió una inyección de plasma rico en plaquetas que, según se informa, lo ayudó, pero aún no hay una fecha fija en el calendario para su regreso.

Jon Lester ya no tiene el quemador de bates de mediados de los 90, pero posee la inteligencia de saber lanzar. El zurdo de los Cachorros ahora es más dependiente de su variedad de curvas y cambios para mantener a los bateadores fuera de balance y rompe con la bola rápida en dos strikes para obligar a seguir adivinando a los bateadores.

Lester ha lanzado para un equipo que ha ganado muchos juegos en los últimos años, pero su récord de 50-19 con una efectividad de 3.33 sigue siendo impresionante en las últimas tres temporadas cuando alcanza los 30 años. Lester (corva lesionada) perdería una o dos salidas.

Un día como hoy: 1947, un día histórico en el béisbol de las Grandes Ligas. Jackie Robinson se convirtió en el primer jugador afro americano en las Ligas Mayores cuando los Dodgers de Brooklyn compraron su contrato del equipo de Montreal en las Ligas Menores.

1973, los Reales de Kansas City inauguraron el “Royal Stadium” con una paliza ante losVigilantes de Texas 12x1. Las características incluyen fuentes de agua más allá de la valla de los jardines y 10 pisos de alto con forma de cuadro de los Reales de cresta, coronada por una corona de oro. Fue escenario del Juego de Estrellas de 1973.