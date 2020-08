$!Sorprendentes líderes de división

“La derrota no es amarga... a no ser que te la tragues”

En una temporada de 60 juegos de “cualquier yagua vieja puede salir tremendo alacrán” y dar una picadura mortal y por ahora estamos viendo esas grandes sorpresas.

Cuando vamos rumbo a los 20 juegos jugados, los Marlins de Miami en el Este tienen récord (7-3), los Cachorros (10-3) y los Rockies (11-4) siendo los tres líderes de la división de la Liga Nacional en la tercera semana completa de la temporada.

Vamos a ser claros y no irnos con el amago, los Marlins fueron el único equipo del Este de la Nacional que no tenía una vanguardia y una retaguardia definida de bateo y pitcheo para ganar la división después de una temporada de 105 derrotas en el 2019. Los Rockies habían tenido un rendimiento tan bajo que Nolan Arenado ya quería salir de la extensión de ocho años que firmó con Colorado en febrero de 2019. El estado de los Cachorros era tan prometedor como el de Roma después de la muerte de Marco Aurelio.

No encontrarás este caos en la Liga Americana, donde los Yankees (10-6), los Mellizos (10-6) y los Atléticos (12-4) tienen los tres primeros puestos de playoffs.

Los Marlins en una temporada normal de 162 juegos tenían un tufo a último lugar. No se equivoquen, los Marlins no son un buen equipo, pero tal vez su éxito temprano no debería ser tan sorprendente. Eran bastante activos esta temporada, comprando veteranos de la talla de Jesús Aguilar, Corey Dickerson y Brandon Kintzler después de años de inactividad y el buen comercio con Jonathan Villar.

¡Las Grandes Ligas están de vuelta! Recibe todas las noticias entregadas a tu bandeja de entrada todos los días.

Aguilar, que bateó 35 jonrones con los Cerveceros en el 2018, está cortante .306/.341/.694 con cuatro jonrones en 41 apariciones en el plato. Kintzler, All-Star en 2017, tiene tres salvamentos en cinco partidos y ha ayudado a estabilizar el bullpen. El tercera base y jardinero Brian Anderson tiene un 173 wRC+, lo que significa que es 73% mejor en ataque que el promedio de la liga.

Por primera vez desde que cambiaron a Giancarlo Stanton, Christian Yelich y Marcell Ozuna, los Marlins son competitivos. Pero este equipo aún no está listo para hacer una carrera, incluso en una temporada de 60 partidos.

Sólo dos equipos de la Liga Nacional tienen una mejor efectividad que Miami: los Dodgers y los Rockies. ¿Habrá sorpresas divisionales en el 2020?