$!Triple Corona,un honor sin premio

El béisbol produce suficientes argumentos para hacer comparaciones, por ejemplo, en la presente estación una gira en torno a quién será el Mánager del Año en la Liga Americana, entre Aaron Boone (Yankees), Kevin Cash (Tampa) y Rocco Baldelli (Minnesota). Mi candidato es Boone que ha dirigido un hospital, con un pitcheo “entubado”.

Nos preguntan cuál hazaña es más difícil de ganar, la Triple Corona de Bateo, o la Triple Corona de Pitcheo. No tengo dudas que la de bateo, que sólo 14 jugadores la han hecho en toda la historia de las Mayores. La del pitcheo se la han ceñido 28 serpentineros en 38 ocasiones.

A lo largo de la historia de las Grandes Ligas, es una hazaña que ha resultado especialmente difícil y esquiva es ganar la Triple Corona de Bateo. Un jugador gana la Triple Corona, un honor no oficial por el cual no se otorga ningún premio liderando su liga en bateo, jonrones y carreras remolcadas. Aunque se han obtenido estadísticas más precisas desarrollado para medir el valor de un jugador, liderar la liga en estas tres categorías no deja dudas sobre las habilidades de bateo excepcionales y completas del jugador.

En 2012, el venezolano de los Tigres de Detroit, el venezolano, Miguel Cabrera, ganó la Triple Corona de la Liga Americana, único latino que logra esta distinción.

Desde el comienzo de las Ligas Mayores con la primera temporada de la Liga Nacional en 1876, solo 14 jugadores, han ganado la Triple Corona de bateo.

Algunos historiadores incluyen a Hugh Duffy y / o Heinie Zimmerman como ganadores de la Triple Corona de la Liga Nacional para sus temporadas de 1894 y 1912, respectivamente, pero en ambos casos la investigación ha demostrado que los totales de carreras remolcadas son incorrectos.

Dos jugadores, Rogers Hornsby y Ted Williams ganó la corona dos veces, en 275 temporadas de Grandes Ligas, (incluidas cuatro ligas mayores de corta duración) jugadas durante 143 años.

Por supuesto, es aún más raro ganar la Triple Corona para todas las Grandes Ligas, ser el mejor en estas tres categorías de bateo en ambas ligas. Sólo cinco jugadores lo han hecho: Ty Cobb en 1909, Rogers Hornsby en 1925, Lou Gehrig en 1934, Ted Williams en 1942 y Mickey Mantle en 1956.

Cuando Paul Hines ganó la Triple Corona en 1878, la Liga Nacional era la única liga mayor reconocida.

Un día como hoy: 1918: Babe Ruth, Boston, lanza en el inicio de la Serie Mundial y blanquea 1-0 a los Cubs.

1955: el lanzador Don Newcombe, Brooklyn, dispara su séptimo jonrón de la temporada, récord para un pitcher de la Liga Nacional.

2002: Alex Rodríguez se convierte en el quinto jugador en las Grandes Ligas en conectar 50 jonrones en dos campañas seguidas. Se unió a Babe Ruth, Mark McGwire, Sammy Sosa y Ken Griffey Jr.