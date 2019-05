En un juego de béisbol todo es posible dentro del marco de las reglas básicas que son relativamente sencillas, si bien hay algunas específicas para situaciones concretas.

En la International Western League en un juego entre Spokane y Tacoma el paracorto de Tacoma realizó un triple play sin tocar la pelota. En el cuarto inning con las bases llenas sin outs batea por Spokane, Glenn Stetter. El corredor de primera posiblemente tomó mal la seña y salió rumbo a segunda con el lanzamiento, Stetter saca un elevado al short stop, inmediatamente los árbitros marcan infield fly para el primer out. El corredor de primera que no se da cuenta de nada, pasa por segunda y sigue rumbo a tercera, rebasa al corredor que regresaba a segunda base, debido a esta violación los árbitros marcan el segundo out, por alguna razón que no se sabe, el short stop de Tacoma no atrapó la pelota y la dejó caer, regularmente esos botes son muy irregulares e impredecibles, el caso es que la pelota, que seguía en juego, golpea al corredor que regresaba a segunda y así se decretó el tercer out. Como la jugada fue por los predios del paracorto se le dan los tres outs al jugador de esa posición.

Un día como hoy: 1937, Lázaro Salazar, jugador cubano de los Dragones de Ciudad Trujillo en el campeonato de béisbol de 1937, fue el único que se robó el plato logrando la proeza frente a su compatriota Ramón Bragaña de las Estrellas de Oriente.

2011, los Filis de Filadelfia demoran 6 horas y 10 minutos para vencer a los Rojos de Cincinnati 5x4, en 19 entradas. Los Filis se vieron obligados a usar al jugador de cuadro Wilson Valdez en el montículo, en su primera aparición como lanzador profesional. Laboró una entrada sin anotaciones, y se anotó la victoria. Wilson es el primer jugador de posición en obtener una victoria desde Brent Mayne en el 2000.

2012, Nelson Cruz de 5-4 con un jonrón con las bases llenas y 8 remolcadas para llevar a los Rangers a una victoria de 14-3 sobre los Azulejos.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si leyó las revistas Lana Lover, Para ti, Ellas, Carteles, Romances, O’Cruceiro, Luz con los análisis de Master & Johnson y Selecciones del Reader Digest con su sección la “Risa remedio infalible”... Si compró zapatos en La Parisien... Si se tomó una fria en el restaurant-bar El Moroquito y ni hablar del legendario Café Sublime... Usted peina canas si recuerda cuando esta frase “Trujillo Siempre”, colocada en la Avenida Washington, en Güibia.... Si recuerda a Manuel de Moya Alonzo, anunciando la brillantina Glostora... Si vio corriendo en el Perla Antillana a “Dicayagua” propiedad del señor Benigno Pérez Martínez, derrotando a Sombra, Relámpago, Tamayo, Jagüey y Cacique... Por hoy me voy porque esto si es difícil Talúa.