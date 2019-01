$!Único culpable, el mánager

Fernando Tatis, Estrellas Orientales y Robick Hammock, Tigres de Licey, son los únicos dos managers que han sobrevivido en el actual torneo, pero eso no quiere decir que no hayan recibido el fuego graneado de los francotiradores de la críticas. Es normal que cuando se produce una derrota, el principal culpable sea el mánager y la condena es porque en determinadas jugadas no aplicó el “Librito”.

Lo más difícil es dirigir, porque este pasatiempo tiene un famoso “Librito”, la Sabermetría y unas Reglas por la cual se rigen las jugadas conforme a la situación del juego.

Cuando se juega por el “Librito” se usa la teoría de la pelota; cuando se juega contra la teoría o la lógica el mánager se expone, porque lleva las de perder en un 75% y en un 25% las de ganar. Los mánagers hábiles acostumbran usar más el “Librito” que las jugadas de sorpresa ya que se protegen más de las críticas. A nosotros nos gustan los mánagers arriesgados, pero medidos, esos que no miran el fardo de estadísticas, que abandonan el “Librito” y montan jugadas de sorpresas para sacarle provecho a determinadas situaciones.

Veamos dos ejemplos que se dan en los desafíos, una en donde el mánager no arriesga nada y puede ganar todo; y otra, en que se arriesga para favorecer a su club y perder hasta su prestigio y su empleo.

1.- Con corredores en primera y segunda, sin out y el juego empatado en el octavo episodio, bateando el equipo home club, el “Librito” indica que se debe tocar para adelantar los corredores y con un out buscar la carrera de tomar la ventaja con un rodado entre primera y segunda o un fly de sacrificio. El equipo contrario coloca la defensa para contrarrestar la jugada de la ofensiva. Al mánager observador no le importa eso y manda a tocar, resulta que el toque sale desviado y se produce un doble play.

2.- El dirigente arriesgado en esa misma situación ordena batear largo aprovechando que el infield se ha movido pero su osadía termina en un doble play.

Ambas jugadas han tenido el mismo resultado, sin embargo, por la última es que piden la cabeza del mánager. Ambos ejemplos es para que los fanáticos entienden que el béisbol es un deporte donde el mánager tiene que jugar conforme a su criterio y siempre estar prestos a asumir las responsabilidades que nadie en la hora cero estaría dispuesto a compartir, ya que en ese momento los hombre suelen quedarse solos, tan solos como los muertos, por eso las victorias son de los jugadores y las derrotas para los mánagers.

Un día como hoy: 1952, llaman a Ted Williams para incorporarse a los Marines para la guerra de Corea.

1959, Ernie Banks, que estableció marca de jonrones para un paracorto con 47, remolcó 129 y bateó .313 firmó con los Cubs por 35 mil dólares.

1985, Ken Howell, lanza el noveno para el Licey y preserva la victoria 5-2 ante el Escogido para su rescate 15, imponiendo récord en la Lidom.