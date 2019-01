$!Venezuela no está en pelota

En Barquisimeto, Venezuela, no habrá Serie del Caribe. Una pena, pero no puede haber en los diamantes bola blanca en una situación tan negra. En Venezuela se está jugando una pelota bien caliente, pero fuera de las líneas de cal.

Por culpa de Nicolás Maduro, los venezolanos no están para pensar en bolas y strikes, ni en outs, ni en jonrones. El licenciado Juan Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe se ponchó ya que debió tomar la resolución de una sede alterna hace meses.

El renacer de la Serie del Caribe tuvo como escenario a Venezuela del 5 al 10 de febrero de 1970 y se jugó en el estadio de la Ciudad Universitaria en Caracas. Hoy, por la situación dictatorial que allí impide respirar aire de libertad la Serie del Caribe se asfixió.

Los Tigres del Licey representaron a la República Dominicana en esta primera cita de la segunda etapa dirigidos por Manuel Mota. La histórica alineación fue integrada por jugadores dominicanos en el primer encuentro frente a los Leones de Ponce de Puerto Rico, el 5 de febrero: Tomás Silverio, RF; Roberto Peña, SS; Manuel Mota, CF; Ricardo Carty, RF; Ricardo Joseph, 1B; Pedro González. 2B; Teodoro Martínez, 3B; Federico Velásquez, C y Santiago Guzmán, P. La victoria correspondió a los Leones de Ponce 4x2.

En ese encuentro, el receptor Federico Velásquez disparó el primer jonrón de un dominicano frente a los envíos del lanzador Ricky Clark.

Un día como hoy: 1956, las Aguilas Cibaeñas derrotan 5x1 al Licey, para pasarle la escoba en la primera serie semifinal de la Epoca de las Luces pactada a tres juegos. El jardinero de las Aguilas Bob Skinner disparó jonrón, triple y sencillo para respaldar el trabajo monticular de Bob Alexander que fue el pitcher ganador.

Usted es vieja o viejo de verdad: Si vivió el 30 de agosto de 1954 cuando las Estrellas Orientales, se coronaron campeones en el estadio Ramfis, y los fanáticos se lanzaron al terreno de juego y sacaron en hombros a todos los integrantes del equipo... Si recuerda en la Avenida Jose Trujillo Valdez esquina Ravelo el Monumento en honor a la Memoria de José Trujillo Valdez, Padre del Dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina... Si conoció a Breacol personaje popular de Villa Francisca, con ínfula de locutor. En cualquier esquina del barrio, se detenía a leer todos los comerciales de entonces. Uno de ellos era un producto llamado Breacol para aliviar la tos y aparentemente, su comercial favorito. Breacol era liceista a “muerte” y anfitrión donde Blanquiní... Si un sábado en la noche, fue a la “Barra Ville-Ville” de Herminia en la Pedro Livio Cedeño con Marcos Adón... Hablar de vejez, es recordar de Luis Kalaff (Aunque me cueste la vida), de Cuto Estévez (Todo me gusta de ti) y de Radhamés Reyes Alfau (El 19)... Por hoy me voy... Porque esto si es difícil Talúa.