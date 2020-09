$!Virgil, 812 peloteros de RD te dan las gracias

Los 812 peloteros dominicanos que han desfilado por el Gran Circo, con fanfarrias y toques de redoblantes celebran hoy el 64 aniversario del debut de Osvaldo Virgil en el Polo Grounds, un domingo por la tarde ante 6,134 fanáticos en un enfrentamiento de los Filis de Filadelfia piloteados por Mayo Smith y los Gigantes de New York bajo las riendas de Bill Rigney.

Para los seguidores de los Filis fue una victoria más para poner su récord en 69-80 y para los parciales de los Gigantes un revés (64-86), no así para el béisbol de la República Dominicana que hoy celebramos con 812 globos de oro este día memorable.

Ese domingo 23 de septiembre de 1956 marcó la fecha histórica en que el primer dominicano, Osvaldo José Pichardo Virgil, nativo de Montecristi, se convertía en el primer jugador de la patria de Duarte en pisar un diamante de las Grandes Ligas.

El dirigente Bill Rigney, de los Gigantes, en la alineación oficial colocó a “Ozzie” Virgil de séptimo y defendiendo la tercera base.

Los Gigantes tenían a Don Mueller, RF; Red Schoendienst, 2B; Willie Mays, CF; Bill White, 1B; Daryl Spencer, SS; Ozzie Virgil, 3B; Wes Westrum, C y Rubén -El Divino Loco- Gómez, P.

El primer turno de Virgil se produjo en el segundo episodio ante los envíos de Curt Simmons y elevó plegaria al jardín central. En el cierre del cuarto, y ante el mismo Simmons murió con fly al prado derecho, en el séptimo con rolling de tercera a primera y en el noveno con fly a la inicial. En resumen, se fue de 4-0. A la defensa, en el cuarto episodio, en un batazo de Roy Smalley, cometió un error.

“Hacía mucho calor y jugábamos el último partido de una serie de tres partidos contra Filadelfia. Me colocaron en tercera base, y me fui de 4-0, pero yo me sentía como si hubiera bateado de 4-4”, dijo Virgil.

“Me habían subido desde las ligas menores dos o tres días antes, y estaba al tanto que sería el primero de mi pequeño país que llegaba al mejor béisbol del mundo, pero nunca sospeché que con el tiempo eso se convertiría en algo rutinario”, agregó.

El 24 de septiembre no jugaron los Gigantes, el 25 no figuró en el line-up, el 26 y 27 no jugó, el 28, el equipo tenía el día libre y 29 tampoco jugó.

Ozzie Virgil vuelve a figurar en la alineación de los Gigantes el domingo 30 de septiembre, ante los mismos Filis de Filadelfia, pero en el Connie Mack Stadium. En el primero de un doble juego se fue de 4-2, con una anotada y una remolcada frente a las serpentinas de Curt Simmons. Los Filis ganaron 5-2.

Virgil, se embasó por error en el primero; en el tercero, triple impulsador al jardín derecho (primer hit para un dominicano en las Mayores); en el quinto, elevado al right y en el octavo, sencillo al central.

Hoy, saludamos el 64 aniversario de su debut en las Mayores y el querido "Orégano", con 88 años y 129 días es un ícono del béisbol. Osvaldo vive en Montecristi, la Ciudad del Dromedario Dormido, donde el chivo tiene el sabor especial del orégano, la vitalidad el huevo de Bubí, la brisa del cambrón y la sal del mar, lo tienen como un Guayacán.

UN DÍA COMO HOY: 1966 , los Orioles de Baltimore logran su primer banderín de la Liga Americana en 22 años con una victoria por 6-1 sobre los Atléticos de Kansas City . Su último banderín llegó en 1944 , cuando eran los Carmelitas de San Luis.

1968 , César Tovar juega una entrada en cada posición para los Mellizos de Minnesota , convirtiéndose en el segundo jugador de Grandes Ligas en la historia en hacerlo. Bert Campaneros de los Atléticos fue el primero, a principios de esta temporada.

1969 , Willie Mays conecta el jonrón 600 de su carrera. Los Padres de San Diego obtienen la victoria 4x2 sobre los Gigantes en el Estadio de San Diego .

1977 , Bert Blyleven lanza un juego sin hits de 6-0 para los Rangers de Texas contra los Angelinos en el Estadio de Anaheim .

1986 , Fernando Valenzuela de los Dodgers de Los Ángeles se convierte en el primer lanzador mexicano en ganar 20 juegos en las mayores, venciendo a los Astros de Houston 9-2 , mientras permite solo dos hits. Teddy Higuera será el segundo solo tres días después.