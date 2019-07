$!William H. Holbert, 2,335 VB sin H4

William Henry Holbert, no es el fundador de la Liga Nacional, ese fue William A. Hulbert. Estamos hablando de William H. Holbert, conocido como Bill Holbert, receptor y jardinero de la Liga Nacional desde 1876 hasta 1888. Su reclamo a la fama es que es el único jugador de las Grandes Ligas en agotar 2,335 turnos sin pegar un jonrón. Acumuló 486 hits en sus 12 años de carrera, incluyendo 41 dobles y 7 triples.

Se parodiaba que los bateadores de sencillos conducían autos genéricos, o en el caso de Holbert, ni siquiera calificaban para un caballo. Holbert no fue un caso aislado de la era de la bola muerta. Hay otros ejemplos de baja producción jonronera. Duane Kuiper, de los Gigantes de San Francisco, fletó un jonrón en doce años y 3,379 turnos.

Un día como hoy: 2016, todos los ojos estaban puestos en el pitcher Drew Pomeranz, que hacia su primera apertura para los Medias Rojas contra los Gigantes, pero fue el 1B Hanley Ramírez quien se roba el espectáculo, conectando 3 jonrones y remolcando 6 carreras para liderar a Boston a una victoria 11x7. Pomeranz lanza tres entradas sin anotaciones, pero lo pierde por completo en la 4ta. cuando permite que los primeros siete bateadores de los Gigantes lleguen a la base, incluido un jonrón de tres carreras de Mac Williamson; Su oponente, Matt Cain, en su regreso de la lista de lesionados, lo hace aún peor, permitiendo tres jonrones en 2.1 entradas.

Usted es viejo de verdad. Ricardo Bodden nos escribe sobre el tema del Teatro Julia: “Ayer cumplí mis primeros 81 años y soy un adicto a “Béisbol, Récords y Vivencias”. Nací en ciudad Trujillo, he visitado o recuerdo haber visto o leído todos los nombres de letreros que existían en mi ciudad, quiero hacerle una explicación. El cine-teatro Julia, su propietario lo era un ingeniero nativo de Puerto Rico, Federico Gerardino, poseía un negocio de ventas de productos eléctricos, en la calle El Conde, Casa Gerardino, la mayor en el país, en los círculos familiares y de amistades, era un gran crítico del gobierno de la época, tenía 2 hijos, Federiquito y Julia Gerardino, el nombre del cine “con segunda intención y mala fe” le puso el nombre de su hija JULIA. A la caída de la dictadura, intentaron incendiar el edificio y los amigos de la familia Gerardino atestiguaron su anti simpatía al régimen Trujillista, entre ellos mi padre. La Casa Nacional del Ex P.R.D. y del actual P.L.D. en la avenida I ndependencia era la residencia de Federico Gerardino y las dos casas de al lado, eran propiedad de Federiquito y Julia Gerardino, las tres fueron donadas por la familia Gerardino al profesor Juan Bosch”. Saludos, RB... Usted peina canas si se gozó en “Ensueños” en La Santomé... Si bailó en Yemallá Disco, en el Malecón... Por hoy me voy... porque esto si es difícil.