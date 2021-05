Yermín Mercedes líder bateo y hits

“Procura vivir, no para convertirte, en un héroe, sino para conservar tu vida”. El Padrino.

Yermín Mercedes entró al mes de mayo liderando el encasillado de bateo con average de .423 y el de hits con 32, sin duda alguna no ha defraudado la confianza del capataz Tony LaRussa y se ha ganado la admiración de la fanaticada.

Su quinto jonrón fue un tablazo de 449 pies ante el derecho Alex Lange, aumentando la ventaja de los Medias Blancas a 11 carreras en la quinta entrada.

El toletero de 28 años ha seguido luchando y demostrando que su explosión ofensiva de principios de temporada no fue una casualidad, que no fue un espejismo en la escena de la fantasía. Ha registrado la friolera de 16 bolas bateadas con una velocidad de salida de más de 100 mph digna de un poderoso chocador de bolas. Su producción no es de un extraterrestre: .423 average (1), porcentaje de embasarse .464 (3), .679 slugging (3), con 16 carreras anotadas, cinco jonrones y 16 carreras impulsadas en 84 apariciones en el plato.

Un abril inolvidable para Mercedes y ojalá en mayo siga trillando el mismo camino.

PRIMER JONRON DE RUTH. El primer jonrón de Babe Ruth con el uniforme de los Yanquis de Nueva York, fue el 1 de mayo de 1920, al imponerse 6x0 a los Medias Rojas de Boston en el Polo Grounds. Para Ruth fue el 50 de por vida.

Una temporada antes, los Medias Rojas de Boston vendieron al famoso jugador, debido a que sus finanzas estaban quebradas. Los aficionados de los patirrojos se molestaron con sus directivos y así nació la leyenda de la “Maldición del Bambino”. El equipo no pudo ganar otra Serie Mundial y tuvieron que pasar 86 años para que los Medias Rojas pudieran hacerlo de nuevo (2004) cuando barrieron a los Cardenales de San Luis en cuatro juegos.

LOS FAVORITOS DE HOY: San Luis, J, Flaherty, 4-0, 3.52; Oakland, J. Luzardo, 1-2, 4.50; Washington, P, Corbin, 0-3, 10.47; Minnesota, M. Schoemaker, 1-2, 5.49.

UN DÍA COMO HOY: 2000, con la ayuda de un jonrón de Quilvio Veras, los Bravos de Atlanta obtienen su 14ta. victoria consecutiva, récord de la franquicia, al vencer a los Dodgers por 2x1.

2011, el receptor Ronny Paulino disparó 5 hits en 7 turnos al bate en su primera apertura para los Mets después de cumplir una suspensión de 50 juegos iniciada la temporada pasada, y luego de pasar un tiempo en la lista de lesionados con anemia. Su doble en el decimocuarto episodio impulsó la carrera de la ventaja en una victoria 2 x 1 sobre los Filis.

2015, Alex Rodríguez empata con Willie Mays en el cuarto lugar en la lista de jonrones de todos los tiempos con 660 ante los Medias Rojas. El jonrón fue como bateador emergente en la octava entrada contra Junichi Tazawa.