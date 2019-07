Dominicana va a Canadá en busca de avanzar a Tokio-2020

La Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) anunció los grupos y un calendario de 42 partidos para el Campeonato de Softbol de las Américas, evento clasificatorio para los Juegos de la XXXII Olimpiada de Tokio 2020. Por primera vez en la historia la WBSC realizó un sorteo para definir la composición de los grupos.

El equipo femenino de mayores será parte de ese clásico, con la oportunidad de avanzar al encuentro mundialista. En ese encuentro estarán además el anfitrión, Canadá, a la cabeza el Grupo A junto con el No. 4 Puerto Rico, No. 17 Cuba, No. 18 Guatemala, No. 25 Argentina y No. 39 Bahamas.

En el Grupo B están el No. 5 México, No. 16 Venezuela, No. 14 Brasil, No. 19 República Dominicana, No. 20 Perú y No. 57 Islas Vírgenes Británicas.