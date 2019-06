TBT: Carlos Alberto Reutemann desobedece a su equipo y gana el Gran Premio de Brasil

El 29 de marzo de 1981 el piloto argentino, Carlos Alberto Reutemann, ganaba el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 bajo una intensa lluvia. Pero lo que más se recuerda de esa carrera, no es la victoria, sino Reutemann desobedeció las órdenes de equipo.

Faltaban nueve vueltas para el final de la prueba y desde el box del equipo Williamssalió el cartel para el piloto argentino,“JONES-REUT”, muy claro el mensaje. Frank Williams, director y propietario del equipo, había decidido que Jones se quedaría con la victoria, a pesar de las posibilidades que el argentino mantenía en el campeonato.

La carrera que estaba pautada a 63 vueltas, terminó una vuelta antes al llegar al limite de tiempo de 2 horas. Reutemann cruzó primero la meta con su compañero en segundo lugar. Carlos manifestó que la visibilidad no era la mejor y que no pudo ver el cartel, Alan Jones no disimuló su descontento y no subió al podio ese día.