La controversial relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

La socialité Khloé Kardashian, quien forma parte del reality Keeping Up With The Kardashians, y el basquetbolista Tristan Thompson vivieron una tóxica relación marcada por las infidelidades, la última, con Jordyn Woods, la amiga cercana de su hermana Kylie Jenner, con quien durante una fiesta el basquetbolista le dio un beso.

Khloe y Tristan iniciaron su romance en el 2016 cuando los captaron en una escapada en San Lucas, México. Mientras el noviazgo iba floreciendo, el jugador de la NBA se convirtió en padre por primera vez con su exnovia, Jordan Craig, quienes nombraron al bebé Oliver Thompson.

Tiempo después, el 12 de abril del 2018, KHLOE y Tristan le dieron la bienvenida a su hija True, que cumplirá dos años próximamente. Khloe se convirtió en madre por primera vez tras años de intentos.

No obstante, esta hermosa relación con Khloe no evitó los escándalos de infidelidad hasta que finalmente terminaron su relación en el 2019. Ahora, Khloe aparente ha superado esta etapa y concentra sus energías en criar a True, además, Tristan se mantiene en contacto con su hija.