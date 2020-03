La historia de amor de Sergio Ramos y Pilar Rubio

La historia de Sergio y Pilar no empezó con cosas típicas como la cena de unos amigos comunes o un trabajo compartido. Durante el verano de 2008, el futbolista disfrutaba de unos tranquilos días de descanso en Sevilla con su familia en los que soñó tres noches consecutivas con la colaboradora de El Hormiguero. Esto hizo que el andaluz decidiera dar un paso al frente, conseguir el teléfono de la presentadora y escribirla.

La veía inalcanzable, pero pensé que lo peor que me podía pasar es que no me contestara, así que decidí, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo intentado. La escribí y respondió. Empezamos a hablar y luego nos conocimos, ahí empezó una historia de amor. Lo que empezó con un Whatsapp que parecía que no iba a tener respuesta, pues al final ha sido compartir una vida", declaró el jugador a la Revista Hola.

Dani: Sergio y Pilar contrajeron matrimonio el pasado 15 de junio en Sevilla, en cuya Catedral celebraron una romántica liturgia en la que cantó en directo Niña Pastori. Tras el "sí, quiero", que ocupó la portada de ¡HOLA!, organizaron una espectacular y multitudinaria fiesta en La Alegría.

La pareja se encuentra a la espera de su nuevo bebé, Aunque la presentadora tiene muy claro el nombre que le va a dar al bebé que espera, ha confesado que nunca pensó que llegaría este momento: “No lo soñé ni estaba en mis planes tener una familia numerosa”, ha afirmado. Rubio, de 41 años, es madre de Sergio Jr, de 5 años, Marco, de 4, y Alejandro, de uno, y ahora se encuentra emocionada ante la llegada de un nuevo miembro al equipo.