La vida en pareja de Tom Brady

Esta semana en la Farándula Deportiva te presento algunos detalles de la relación de diez años de matrimonio de Gisele Bündchen y Tom Brady. La top model y ex angel de Victoria’s Secret está casada con el mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady. Antes de conocerlo salió con el actor Leonardo DiCaprio, con quien terminó al darse cuenta que la relación ya no era buena para ella, como reveló recientemente: “Cuando dejé de adormecerme con cigarros, bebidas y exceso de trabajo, me volví más consciente de las cosas que había elegido ignorar. ¿Estaba sola en esta seria búsqueda de mi alma, mientras él quería seguir en el mismo lugar? Al final, desafortunadamente, la respuesta fue que sí”. Ahora tiene 10 años al lado de Brady y tres hijos.