Los amores de Alex Rodríguez, primera parte

Alex Rodríguez fue sin lugar a dudas un gran deportista, pero su fama trascendió fuera del terreno. Y es que su fama de mujeriego y de ‘macho’ hizo que grandes celebridades cayeran a sus pies hasta parar en los brazos de la diva del Bronx, Jennifer López, con quien se va a casar.

A continuación, conoceremos las ex de Alex Rodríguez.El exjugador de los Yankees de Nueva York y Cynthia Scurtis se conocieron en un gimnasio y, luego de un tiempo de noviazgo, se casaron en 2002 en Miami. En 2004 nació su primera hija, Natasha, y en 2008 Ella, mismo año en el que la pareja se divorció.Ambos comenzaron a tener problemas a finales de 2007, cuando The New York Post publicó que ARod había cenado en un restaurante con Joslyn Noel Morse, una stripper con la que luego se fue a un stripclub.En el 2008 estuvo relacionado con la modelo Melissa Brito. Ambos pasaron un romántico Día de San Valentín en Miami ese año. En ese tiempo también fue captado con la reina del pop, Madonna y Joslyn Noel Morse. Se especuló QUE durante un concierto de la reina del pop en el estadio de los Miami Dolphins, el jugador estuvo en primera fila mostrándose muy entusiasmado, aplaudiendo e incluso dándole botellas de agua. Ambos aterrizaron en Miami en el avión privado de la artista.

Y es que el Macho 13, como lo llama JLO, también estuvo involucrado en el 2008 con la actriz Bethenny Frankel (2008). Aunque solo fue por unas semanas, a ellos los vieron entrando juntos al Fontainebleau Hotel de Miami, según el portal E! News. Siguiendo con las actrices de Hollywood, el empresario de origen dominicano salió por un año con la actriz Kate Hudson, entre 2008 y 2009. Y es que con Kate Alex logró un poco de estabilidad, pero ella terminó con AROD porque el jugador se negaba a romper su vínculo con Madonna, según la prensa rosa. Luego el mujeriego atleta salió con la representante de bienes raíces Elaine Spottswood (2009).