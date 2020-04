Los amores de Alex Rodriguez, segunda parte

La condición de estrella de Alex Rodríguez le ha permitido estar en el círculo del jet set internacional, por lo que las celebridades de Hollywood están en la lista de chicas que ARod encantó. La fama de conquistador de Alex Rodríguez incluyó a otra estrella de Hollywood. Se trata de Cameron Diaz, quienes en 2010 estuvieron juntos un tiempo y se les veía muy enamorados, sin embargo, Cameron rompió con él y regresó con su exnovio Justin Timberlake, según reportó Telemundo.

Alex tuvo un fugaz romance con la modelo fitness y entrenadora de Miami Ella Magers (2011), con la cual había tenido contacto laboral durante la temporada baja, la que pasaba en esa ciudad, recoge The Sporster.Otro momento de tranquilidad llegó con Torrie Wilson, la exluchadora profesional y modelo de fitness, con quien estuvo tres años, desde el 2011 hasta el 2015.En febrero de 2015, ella rompió con él porque no se sentía cómoda con la cercana relación que éste mantenía con su exesposa, además de los continuos escándalos de infidelidad que vivió la pareja.La prensa internacional documenta que también estuvo vinculado con Julianne Hough (2013).

La profesional de Dancing with the Stars tuvo un affair con ARod en 2013, cuando aún él salía con Torrie. Ambos fueron vistos en cenas románticas, aunque, de acuerdo a The Sporster, solo fueron citas. Más adelante fue fotografiado con Kyna Treacy, una modelo australiana. Ambos compartieron citas románticas e incluso él le lanzó una pelota firmada durante un partido, según The Sporster. Por si esto fuera poco, Alex Rodríguez lo vincularon con la destacada actriz Demi Moore.

Esto, luego de haber sido vistos en cenas y otros encuentros, cuando éste aún era pareja de Torrie. Asimismo, Moore es muy amiga de Madonna, de modo que, aunque nunca ha sido confirmado, esto le hizo crecer su fama de mujeriego.

Finalmente, AROD econtró tranquilidad con JLO. Las estrellas a salir en febrero de 2017, pese a que se conocieron en el 2004, cuando estaban casados con sus ahora exparejas: ella con el salsero Marc Anthony y él con Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas.Los amigos perdieron el contacto hasta que según contó la misma Jennifer López, se encontraron en un restaurante y ella se acercó a saludarlo. Siguieron en contacto hasta que hicieron su debut como pareja en la icónica Met Gala de Nueva York.

Tanto Jennifer como Alex se han involucrado en los proyectos en conjunto y han logrado conformar una familia moderna, pues los hijos de Jlo, Max y EMME con Marc Anthony y las hijas de Alex con Cyntia, Natasha y Ella comparten todo como hermanos.

En el 2018 la diva del Bronx le dedicó la canción en español “El anillo” y destaco los dotes sexuales de su macho, hasta que en marzo del 2019 él le pidió matrimonio en Bahamas. Y Ahota la pregunta que todos se hacen es, ¿Y la boda, pa’ cuando?